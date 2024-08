Regolamento Ue sulle batterie: è sfida sul mix elettrico

La Commissione UE pensa di aggiornare il regolamento sulle batterie in vigore da febbraio di quest’anno. In particolare intende modificare il meccanismo per il calcolo dell’impronta di carbonio. Cioè delle emissioni di CO2 in fase di produzione.

Oggi l’impronta di carbonio si calcola partendo dalla quantità di energia elettrica richiesta in produzione. Dal 2027, invece, la Commissione Ue propone di adottare come base per il calcolo il mix elettrico del Paese di produzione delle batterie.

La Germania si ribella: ci penalizza

Questo nuovo sistema di calcolo penalizzerebbe molti produttori extraeuropei, ma anche l’industria automobilistica tedesca che si è subito schierata contro la riforma. E ha già chiesto al governo di Berlino di intervenire.

Il mix elettrico tedesco, infatti, è di gran lunga peggiore rispetto ad altri paesi come la Francia (che dispone di energia nucleare) o come quelli che già possono contare su una quota maggioritaria di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oggi in Germania circa il 40% dell’elettricità deriva ancora da fonti fossili come il carbone e il gas.

I carmaker tedeschi: “Noi in prima fila per abbattere l’impronta di carbonio delle batterie”

Tuttavia, fanno notare i costruttori di auto tedeschi, molti di loro hanno preso accordi con aziende energetiche che forniscono loro energia “green” (i cosiddetti Power Purchase Agreement, in breve PPA). Sostengono quindi che le loro batterie per auto verrebbero considerate più “sporche” di quanto non siano effettivamente. E portano ad esempio la fabbrica di celle Northvolt a Heide, nello Schleswig-Holstein.

L’Associazione tedesca dell’industria automobilistica (VDA) ha diffuso una nota con cui sostiene che «l’industria automobilistica ha poco a che fare con il mix energetico nazionale/regionale complessivo». Quindi i nuovi criteri penalizzerebbero proprio chi ha avuto approcci più lungimiranti ai problemi ambientali.

Il Regolamento UE sulle batterie vuole garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e stimolare l’economia circolare. Prevede quindi una dichiarazione sull’impronta di carbonio e un’etichettatura obbligatorie, anche sui singoli componenti la quota di materiale riciclato. I requisiti di etichettatura si applicheranno dal 2026.

