Regno Unito, nuovo record dall’eolico: 22,7 GW in un solo giorno

Lo scorso 11 novembre il Regno Unito ha stabilito un nuovo record di generazione dall’eolico: 22,7 GW. Una tale quantità di energia in un solo giorno, abbastanza da alimentare 22 milioni di abitazioni.

Il risultato supera il precedente record di 22,5 GW registrato nel dicembre 2024. Secondo il National Energy System Operator (Neso), l’eolico ha coperto da solo metà della domanda elettrica nazionale in una delle fasce orarie più critiche. Una conferma della maturità della tecnologia eolica britannica.

Quanta energia dal vento? Metà del fabbisogno totale

Nel complesso, quel giorno l’eolico ha generato il 43,6% dell’elettricità britannica, una quota già significativa che diventa ancora più rilevante aggiungendo il 12,1% prodotto dall’“embedded wind”, cioè gli impianti collegati direttamente alle reti di distribuzione locali.

Complessivamente, il vento ha quindi coperto il 55,7% della produzione nazionale, lasciando alle altre fonti – gas, interconnessioni, nucleare, biomassa, fotovoltaico, idroelettrico e sistemi di accumulo – un ruolo complementare.

Una fotografia che mostra come un sistema elettrico avanzato possa reggere volumi elevatissimi di rinnovabili mantenendo stabilità operativa, elemento particolarmente interessante per il dibattito su integrazione e flessibilità di rete.

Il Regno Unito dispone oggi di circa 32 GW di capacità eolica installata, equamente distribuita tra onshore e offshore. Incluse anche cinque delle più grandi wind farm offshore al mondo, infrastrutture che negli ultimi anni hanno consolidato la leadership britannica in Europa.

Secondo Kayte O’Neill, COO di Neso, il record dimostra che la rete “può funzionare in sicurezza con grandi quantità di rinnovabili”, suggerendo che il Paese possa presto puntare a un traguardo ancora più ambizioso: una rete elettrica completamente a zero emissioni per periodi sempre più lunghi.

L’eolico dà lezione: record in una fredda sera di novembre

Il dato più notevole è che il picco è arrivato in una sera fredda di novembre, quando la domanda è elevata e la stabilità del sistema è più complessa. Per Jane Cooper di RenewableUK, questa performance rappresenta “un esempio tangibile del ruolo centrale dell’eolico nel sistema energetico”, soprattutto in un contesto in cui i prezzi dei combustibili fossili restano volatili.

Il caso britannico mostra come pianificazione, infrastrutture di rete e investimenti costanti rendano possibile integrare volumi elevati di rinnovabili senza compromettere affidabilità e continuità del servizio.

Il Regno Unito ha infatti costruito la sua leadership non solo installando turbine, ma anche sviluppando reti di trasmissione dedicate, sistemi di dispacciamento avanzati e una filiera industriale capace di sostenere l’offshore su larga scala.

In Italia l’eolico cresce più lentamente e con una prevalenza di impianti onshore, ma il potenziale – soprattutto al Sud e nelle isole – resta molto elevato. L’esperienza britannica suggerisce che, con una corretta programmazione e procedure autorizzative più rapide, è possibile andare oltre i limiti percepiti dell’intermittenza e ottenere benefici economici e di sicurezza energetica.

