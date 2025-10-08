Regno Unito: boom di immatricolazioni EV in settembre







Il Regno Unito ha registrato in settembre un record storico per le vendite di auto elettriche: 72.779 BEV immatricolate in un solo mese, +29,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, trainando l’elettrico verso una quota sempre più significativa nel mercato auto britannico.

I dettagli del boom, ibride plug e furgoni compresi

I dati ufficiali non mentono: in settembre nel Regno Unito sono state immatricolate ben 72.779 auto elettriche a batteria (BEV), una cifra mensile mai raggiunta prima. Quasi il 30% in più rispetto allo stesso periodo del 2024.

Parallelamente, le auto ibride plug-in (PHEV) hanno mostrato una crescita ancora più rapida: 38.308 unità, +56,4% anno su anno.

Ma non è finita qua. Anche i veicoli commerciali elettrici (furgoni) hanno battuto un nuovo record: 4.262 unità immatricolate, +41,1% rispetto a settembre 2024.

Contestualmente, le immatricolazioni di auto diesel sono crollate del -28,2% (12.609 unità), mentre quelle a benzina sono cresciute lievemente (+2,4%).

Per la prima volta, quindi, nel Regno Unito il totale dei veicoli “elettrificati” ha superato i modelli tradizionali nel volume delle immatricolazioni mensili, che hanno raggiunto vette che a queste latitudini, nel mese di settembre, non si vedevano da almeno un lustro.

Un’inversione di tendenza che suggerisce come l’elettrico stia via via uscendo dalla nicchia per diventare un futuro pilastro del mercato auto britannico.

La forza propulsiva degli incentivi redivivi

Tra i motivi del successo va segnalata la reintroduzione nel Regno Unito, lo scorso luglio, dell’ “Electric Car Grant”, incentivo sulle auto elettriche voluto dal Governo britannico a seguito di un’intensa attività di lobbying da parte delle case automobilistiche, che sostenevano di avere difficoltà a raggiungere gli obiettivi di vendita di veicoli elettrici. Il sussidio offre fino a £3.750 di contributo per veicoli elettrici idonei. Questo sussidio ha stimolato fortemente la domanda per i modelli compatibili, anche se non tutti sono eleggibili per via di criteri ambientali e limiti di prezzo.

“I veicoli elettrificati stanno alimentando la crescita del mercato dopo un’estate fiacca e, con un’adozione record dei veicoli elettrici a zero emissioni, gli ingenti investimenti del settore stanno dando i loro frutti, nonostante la domanda sia ancora al di sotto delle aspettative“, ha affermato Mike Hawes, Amministratore Delegato di SMMT – una delle associazioni di categoria più grandi e influenti del Regno Unito –aggiungendo:

“L’Electric Car Grant contribuirà ad abbattere uno degli ostacoli che impediscono a un maggior numero di automobilisti di passare all’auto elettrica. Affrontare gli ostacoli rimanenti, sbloccando gli investimenti infrastrutturali e riducendo i costi energetici, sarà fondamentale per il successo del settore e per il raggiungimento degli obiettivi ambientali che condividiamo“.

Per la cronaca, l‘auto più venduta è stata la BYD Seal U. Il modello ha chiuso settembre con 11.271 immatricolazioni, in enorme aumento rispetto alle 1.150 dello stesso mese 2024.

