Regione Veneto: 6 milioni per le auto green degli enti locali

La Regione Veneto è tra le più attive sul fronte degli incentivi. Molto generoso quello del 2024 (fino a 8400 euro per l’auto elettrica), senza dimenticare quelli degli anni precedenti. Lodevole quello sui motori per i pescherecci. Ora oltre 6 milioni di euro per gli enti locali.

Contributi per comuni, province ma anche asl, camere di commercio e università

Un impegno importante quello regionale verso la modernizzazione delle flotte degli enti locali. A disposizione ci sono 6,4 milioni.

Veramente ampia la tipologia dei beneficiari – Comuni, Unioni di Comuni, Province e diversi altri nell’elenco che si può consultare nel link in fondo all’articolo – con un intervento diviso in due linee.

Linea A (veicoli M1 – N1): € 3.200.000,00

Linea B (veicoli M2 – N2): € 3.200.000,00

La scelta è abbastanza ampia così da finanziare non solo le auto di servizio, ma pure veicoli che possiamo definire mezzi di lavoro e di trasporto pubblico con la categoria M2.

L’intensità del contributo: dai 15 ai 25mila euro per i veicoli elettrici

Ogni amministrazione può presentare fino a due domande di contributo per ciascuna linea di finanziamento.

Ma vediamo l’intensità del sostegno. Non si finanziano solo i veicoli elettrici ma per l’acquisto di questi si può ricevere un incentivo di 15mila (linea A) e 25mila euro (linea B).

Chi rottama un veicolo inquinante riceve dei punti utili per la graduatoria finale. Tanti punti, più il veicolo inquina.

Domande da presentare dal 11 marzo al 30 aprile

Questi i tempi da rispettare per partecipare al bando. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente su piattaforma informatica regionale a partire dalle 10 del 11 marzo 2025 e fino alle 12 del 30 aprile 2025.

Al termine del periodo di presentazione, verranno stilate due graduatorie separate per ciascuna linea di finanziamento.

Per saperne di più sugli aspetti tecnici si può cliccare qui, interessante e utile anche l’elenco delle FAQ.

