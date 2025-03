Regione Sardegna: sfilza di ricorsi, crociata contro gli impianti

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Bocciata dalla Consulta la moratoria, probabilmente farà la stessa fine la legge regionale 20 sulle aree idonee- Ma la Regione Sardegna sforna ricorsi a ripetizione contro gli impianti fotovoltaici. Una crociata.

La Regione impugna i progetti con il via libera del ministero

Nonostante le critiche delle associazioni ambientaliste per la restrizione delle aree idonee e la maggiore complessità delle procedure, la Regione Sardegna cerca di fermare un gran numero di impianti.

I toni sono da crociata. «La Regione Sardegna ribadisce con determinazione la propria opposizione alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in aree non idonee».

E via con l’elenco delle impugnazioni. «Dopo il ricorso contro il progetto di Siamaggiore» la Regione annuncia «l’impugnazione anche dei decreti del Ministero dell’Ambiente l’impianto Fattoria Solare Soliu nei comuni di Solarussa e Zerfaliu».

Ma non è finita qui. C’è pure l’impugnazione del «progetto Fattoria Solare Tramatza nei comuni di Tramatza, Siamaggiore, Solarussa e Zeddiani in provincia di Oristano».

I motivi dei ricorsi? «I progetti non rispettano le disposizioni della normativa regionale e risultano in contrasto con i criteri stabiliti per la tutela del territorio e del paesaggio».

A cui si aggiunge il parere negativo dalla Soprintendenza Speciale per il Pnrr del Ministero della Cultura, per l’impatto paesaggistico e ambientale delle installazioni previste.

Il paesaggio è più importante della tutela ambientale? Si gioca con le parole

La Regione, vista la montagna di fake news che ha inquinato il dibattito, ha sposato una linea mediana ma che nel concreto va contro il percorso della decarbonizzazione.

Gli esperti del settore hanno evidenziato più volte che l’impostazione della legge 20 – quella sulle aree idonee – potrebbe fermare gli investimenti perché non sostenibili economicamente.

Ma la Regione percorre la sua strada: «Nessuna autorizzazione verrà concessa per impianti collocati in aree non idonee». Ma le aree idonee sono circoscritte al 1% del territorio. Difficile rispettare gli obiettivi europei al 2030.

L’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi si aggrappa al «rispetto delle regole, della pianificazione territoriale e della volontà delle comunità locali».

Ma la Consulta quando ha bocciato la moratoria è stata chiara. Nessuna legge regionale può limitare una legge nazionale e un obbligo internazionale.

Ecco cosa si legge nella sentenza: «La giurisprudenza di questa Corte sarebbe costante nel ritenere costituzionalmente illegittime norme regionali volte a sancire, in via generale e astratta, la non idoneità di intere aree di territorio».

Nonostante questa evidenza si fa riferimento a una sentenza precedente – la numero 1872 del 5 marzo 2024 – dove secondo la Regione «i provvedimenti ministeriali non possono ignorare le norme regionali che individuano le aree idonee e non idonee».

Ma “non ignorare” non vuol dire sostituirsi al legislatore nazionale ed europeo. E soprattutto illudere i cittadini – per non parlare della proposta di legge Pratobello completamente irrealistica – che si possa fermare la transizione energetica.

Obbligatoria in una regione dove la gran parte dell’energia è prodotta da fonti fossili e soprattutto da due centrali a carbone. Da spegnere senza se e senza ma come nelle altre regioni italiane.

