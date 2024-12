La Reggia di Caserta, patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Unesco dal 1997, è sempre più a emissioni zero. Nel 2020 un primo bando per il noleggio di veicoli elettrici – anche al posto delle carrozze trainate da cavalli – che ha aperto la strada alla mobilità alimentata dalle batterie.

Un nuovo bando per veicoli di servizio elettrici nel Parco reale

Proprio in queste ultime settimane la Reggia ha bandito una gara per il noleggio di quadricicli elettrici a due e quattro posti, destinati al personale in servizio nel Parco reale. Piccoli veicoli brandizzati con il logo ufficiale del monumento.

Un altro passo del progetto di riorganizzazione dei servizi di trasporto interno, già avviata con l’introduzione di navette e minicar elettriche, per garantire piena accessibilità al parco, incluse le aree più delicate.

La direzione della Reggia ha così deciso che i dipendenti, nello svolgimento del servizio di tutela, accoglienza e vigilanza, utilizzino esclusivamente veicoli elettrici per tutta l’estensione del Parco.

E il partner Honda Motor consegna alla Reggia di Caserta il nuovo Suv elettrico Ny1

In parallelo, continua la collaborazione tra la Reggia di Caserta e Honda Motor Europe – Italia, che ha recentemente consegnato al sito il Suv Honda Ny1. Questo veicolo, autonomia fino a 412 km, rappresenta un ulteriore passo verso la sostenibilità. Sarà utilizzato per esigenze operative.

Il Parco reale, con i suoi 123 ettari di verde e 23 ettari di Giardino Inglese, è non solo un ecosistema prezioso per la biodiversità, ma anche un polmone verde che contribuisce a migliorare la qualità dell’aria del territorio circostante.

Per questo si investe nella massima tutela grazie anche all’uso di veicoli elettrici. Un programma ambientale, innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio culturale. Un esempio da seguire per altri luoghi di interesse turistico dove la visita senza il gas di scarico è più silenziosa e sicuramente più piacevole.