Regali di Natale per amanti delle eBike. Ecco alcuni suggerimenti

Cosa c’è di meglio per un ebiker che trovare un bel regalo “ciclistico” sotto l’albero? Con la crescita degli accessori pensati specificamente per le bici elettriche e per chi le usa quotidianamente, è possibile trovare regali di Natale pratici, tecnici o anche divertenti, adatti a ogni tipo di ebiker (urbano, commuter o avventuroso).

Le idee qui sotto sono suddivise per fascia di spesa, così da orientarti facilmente in base al budget, che resta il nostro primo criterio. Nel nostro elenco di Babbo Natale (l’immagine l’abbiamo creata con l’intelligenza artificiale) abbiamo intenzionalmente escluso le eBike. Non volevamo esagerare.

Sotto i 30 euro: oggetti che aumentano la sicurezza o la praticità durante l’uso quotidiano della e- B ike

Pedali leggeri e robusti in alluminio (diverse marche online): costano circa 16 euro e assicurano una pedalata fluida e sicura. La sostituzione è abbastanza facile.

Luci di posizione e fari supplementari: sono centinaia i modelli sul mercato. Noi abbiamo selezionato il sistema Electric Bike Tail Light – Safety led E-Bike Light di Fenhqos, che costa circa 33 euro e garantisce un’ottima visibilità.

Anche i multitool rientrano in questa fascia di prezzo. Ce ne sono decine online e nei negozi specializzati, con prezzi molto variabili (in base, ovviamente, alla qualità dei materiali). A noi è piaciuto uno spiritoso a forma di bicicletta da 9,99 euro, utilizzabile anche come apribottiglie nei momenti disperati o alla fine di un tour impegnativo.

Le borse sono un altro suggerimento sempre utile. Anche qui la scelta è vastissima: online i prezzi variano dai 10 ai 30 euro in base al tipo (da telaio, da manubrio o posteriore). L’importante è che siano impermeabili. La nostra scelta è caduta sul modello laterale TekTake, elegante e pratico, con maniglia per il trasporto. Il prezzo è proprio sotto la soglia dei 30 euro.

Un classico regalo natalizio, piccolo, utile e sempre apprezzato, sono gli accessori tecnici intelligenti. Qui, senza scomodare l’AI, si può spaziare dagli scaldacollo multifunzione o neck warmer, che proteggono da freddo e vento e sono facilissimi da abbinare (si spendono in media 15–30 euro), alle calze tecniche termiche, traspiranti e isolate, spesso sottovalutate ma fondamentali. Anche in questo caso il budget è rispettato, con un costo medio tra i 20 e i 35 euro. Ultimo suggerimento della sezione: i sottocaschi termici, perfetti nei mesi invernali, con prezzi che variano dai 20 ai 40 euro.

Sotto i 100 euro: qui ci si può sbizzarrire e far felice l’ebiker

Cominciamo con i ciclo-computer e i navigatori GPS dedicati entry level. Si tratta di regali ad alto valore percepito: permettono di monitorare percorrenze, autonomia e assistenza elettrica e, nei modelli più evoluti, di seguire tracce e itinerari in modo affidabile. Questa fascia è ideale come regalo “upgrade” per chi oggi usa solo lo smartphone.

Il ciclo-computer wireless Sigma BC 14.0 WL STS, con funzioni base (velocità, distanza, tempo, altitudine), ha un prezzo indicativo compreso tra i 65 e gli 80 euro.

Il Bryton Rider 15 Neo è un GPS entry level, compatibile con e-bike, con sincronizzazione app e dati essenziali. Anche in questo caso il prezzo resta sotto la soglia dei 100 euro, attestandosi tra i 70 e i 90 euro.

In questa fascia non possiamo dimenticare l’abbigliamento, con un approccio pratico: capi realmente utilizzabili, adatti all’uso urbano e leisure. Chi usa la e-bike ha esigenze specifiche: protezione dal vento, traspirabilità, comfort prolungato e un’estetica spesso più “urban outdoor” che racing. Tra i capi più apprezzati dagli eBiker, soprattutto nei mesi freddi o di mezza stagione, ci sono le giacche antivento packable.

Leggere e comprimibili, ideali per proteggere da vento e umidità senza surriscaldare, costano in media tra i 50 e gli 80 euro (Decathlon, Rockrider, Van Rysel). Ci sono poi i softshell leggeri entry-level, più strutturati e adatti all’uso urbano e al commuting, che possono arrivare fino ai 100 euro (Endura, Rogelli, Northwave).

Molto apprezzate anche le felpe termiche in tessuto tecnico (Craft, Odlo, CMP): traspiranti, elastiche, utilizzabili sia in bici sia nel tempo libero, con prezzi compresi tra i 60 e i 90 euro. I cosiddetti mid-layer, con zip corta o lunga, sono ideali come strato intermedio sotto una giacca antivento e si collocano tra i 50 e gli 80 euro. I pantaloni tecnici sono sempre più richiesti da chi usa la e-bike per gli spostamenti quotidiani. I modelli softshell o antivento (Decathlon, CMP, Rogelli) sono resistenti, elasticizzati e spesso dotati di dettagli riflettenti: il prezzo varia tra i 70 e i 100 euro. I leggings termici, con o senza fondello, sono perfetti per chi usa la e-bike anche su distanze medio-lunghe, con un prezzo indicativo tra i 60 e i 90 euro.

Non si può chiudere la carrellata sull’abbigliamento senza citare i guanti. Quelli imbottiti leggeri (Gore, Endura, GripGrab) offrono un buon equilibrio tra calore e sensibilità, con una spesa che resta ampiamente sotto i 100 euro.

Sotto i 100 euro: i caschi fanno la parte del leone

Chi usa una eBike viaggia mediamente più veloce, più a lungo e spesso nel traffico urbano. Per questo i caschi dedicati agli ebiker si distinguono per una maggiore copertura (soprattutto su nuca e tempie), comfort prolungato, integrazione di luci led e dettagli riflettenti.

Nella fascia entry level si trovano ottime soluzioni, a cominciare dall’Abus Hyban 2.0, uno dei caschi urbani più diffusi tra gli ebiker: calotta robusta, LED posteriore integrato e look urbano. Il prezzo indicativo è tra i 70 e i 90 euro.

Poco più caro il Giro Caden MIPS, dal design pulito e dotato di sistema Mips per una maggiore protezione dagli impatti rotazionali: si spendono dagli 80 ai 100 euro.

Interessante anche la proposta Uvex Urban Planet / Urban I-VO: leggero, ben ventilato e con una buona copertura posteriore. Si può impacchettare con un bel nastro spendendo circa 65 euro.

Sopra i 250 euro: nella fascia alta dominano i ciclo-computer

La nostra lista si apre con il Garmin Edge Explore 2, progettato specificamente per la navigazione, con mappe integrate, perfetto per e-bike e cicloturismo. Si trova in una forchetta di prezzo tra i 280 e i 320 euro.

Il Garmin Edge 540/840 offre prestazioni più avanzate, metriche evolute e supporto completo per eBike e sensori. Prezzo: tra i 350 e i 450 euro.

Il Garmin Edge 1040 è il top di gamma: display ampio, autonomia molto estesa, mappe complete e funzioni premium. Qui bisogna mettere in conto una spesa compresa tra i 550 e i 650 euro.

di Davide Banfo