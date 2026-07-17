Regala una Tesla al tuo piccolo (costa 225$)













Regala una Tesla al tuo piccolo: l’azienda di Elon Musk propone on-line la vendita della nuova Balance Bike.

Regala una Tesla (se è in questi limiti peso-altezza)

Non ha motore e non ha pedali, ma è pur sempre una Tesla. E forse è proprio per questo che costa 225 dollari nello store Tesla. Un prezzo che il sisto americano Electrek giudica un po’ caro, ma non esoso, viste le caratteristiche della Balance Bike. Che ha telaio in magnesio leggero e un sedile regolabile con cinque livelli di altezza. Non è per i piccolissimi, né per i troppo grandi. La marca di Elon Musk raccomanda una lunghezza minima delle gambe di 33 cm. e un limite massimo di peso di 35 kg. Naturalmente il marchio Tesla c’è, sul lato, con il classico logo “T” sul davanti. Per farla avanzare occorre spingere con le gambe, come nelle macchinine senza pedali di una volta.

Il precedente del Cyberquad, per i più grandicelli

Ricordiamo che Tesla non è nuova alle sortite nei prodotti per bambini. Già tre anni fa, per esempio, lanciò il Cyberquad , destinato ai più grandicelli (8-12 anni) rispetto alla Balance Bike. Sul sito ufficiale fu presentato così: “Questa macchinina è dotata di un telaio interamente in acciaio, sedile imbottito, sospensioni posteriori con freno a disco posteriore e barre luminose a LED. Dispone di due impostazioni di velocità, una modalità di retromarcia e offre un’autonomia fino a 19,3 km. Cyberquad for Kids è adatto a bambini dagli 8 ai 12 anni. La velocità massima configurabile è di 13 km/h“. Prezzo sul sito Tesla: 1.650 dollari.