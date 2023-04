Referendum: Parigi a valanga dice no ai monopattini in sharing

La municipalità di Parigi ha indetto un referendum chiedendo ai cittadini se vietare o no i monopattini in sharing: quasi il 90% ha risposto sì. Quello che era nato come un referendum consultivo si è quindi trasformato in un vero e proprio plebiscito. A nulla sono valse le numerose campagne social delle compagnie di noleggio, un parigino su dieci ha votato per bandirli dalle strade della capitale francese.

Monopattini invadenti e pericolosi

Da tempo quello tra i residenti e i trottinette (così in francese si chiamano i monopattini) è un amore finito. Sono troppi, sono invadenti e considerati pericolosi. L’elevato numero di incidenti, anche gravi, conferma che i monopattini sono un mezzo pericoloso. Non pericoloso di per sé ovviamente, ma chi li guida troppo spesso si dimentica che è vietato circolare sui marciapiedi o contromano, oppure che con il semaforo rosso è vietato passare.

Parigi è stata una delle capitali con il maggior numero di monopattini in sharing e negli anni sono state introdotte diverse limitazioni. La velocità ad esempio è stata ridotta automaticamente in determinate aree della città e sono stati creati anche appositi parcheggi. La situazione però nella percezione non è migliorata e non c’era quindi bisogno di un referendum per cogliere l’umore dei parigini, ma probabilmente è stato utile alla politica. Timide voci hanno però fatto notare che l’affluenza è stata bassa e che di contro l’età media dei votanti è stata piuttosto alta.

Cosa succede ora a Parigi?

Il referendum era consultivo, quindi non obbliga legalmente l’amministrazione parigina a prendere alcuna decisione, ma la sindaca, da tempo ostile ai monopattini, ha già anticipato l’intenzione di non rinnovare il contratto con i tre operatori attivi su Parigi (Dott, Lime e Tier).

“Grazie agli oltre 100.000 parigini intervenuti – ha commentato Anne Hidalgo -, è una grande vittoria per la democrazia locale. Ancora una volta, Parigi ha saputo innovare! I parigini si sono espressi in modo schiacciante contro gli scooter self-service, porremo fine entro il 1 settembre”.

Merci au plus de 100 000 Parisiens qui se sont exprimés, c’est une belle victoire de la démocratie locale. Une fois de plus, Paris a su innover ! Les Parisiens se sont massivement prononcés contre les trottinettes en libre-service, nous y mettrons fin d’ici le 1er septembre. pic.twitter.com/2YTy1YGDdj — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 2, 2023

Sulla bilancia pesavano da un lato il crescente numero di incidenti, dall’altro gli 800 dipendenti delle tre società di sharing che perderebbero il lavoro. Un risultato referendario così netto non lascia ormai più alcuno spazio ai dubbi: la strada per i monopattini elettrici è senza via d’uscita.

