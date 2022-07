Reefilla raccoglie un milione per la sua ricarica no problem

Reefilla (qui il sito) raccoglie un milione di euro per sviluppare il suo servizio di ricarica mobile e predittiva. Chiude infatti un importante round di investimento promosso da Motor Valley Accelerator di Modena. Hanno partecipato anche A11 Ventures, Marvik Investimenti, flyElectric di flyRen Energy Group SpA e una compagine di business angels italiani ed europei.

Reefilla ha ideato e realizzato un servizio innovativo di ricarica per veicoli elettrici che vuol essere un’alternativa flessibile e complementare alle “colonnine”, poco diffuse e sempre più spesso occupate nei centri urbani.

Fillee, il caricatore mobile con battery swap

Il servizio poggia su tre pilastri fondamentali:

-Il dispositivo di ricarica fast mobile Fillee, con batterie intercambiabili, interamente sviluppato in house;

-Una piattaforma digitale connessa con le auto tramite intelligenza artificiale che riesce a prevedere il fabbisogno energetico del veicolo in funzione dello stile di guida e delle abitudini del guidatore o della flotta;

-Un’organizzazione logistica che consente di raggiungere qualsiasi veicolo in qualsiasi punto della città anche nelle situazioni più complesse di parcheggio urbano. Grazie a Reefilla è possibile comunicare la posizione dell’auto così da delegare l’avvio della ricarica, in maniera contactless e senza disturbi per l’automobilista.

Reefilla è nata nell’aprile del 2021 dall’idea dei tre fondatori Marco Bevilacqua, Pietro Balda e Gabriele Bergoglio che, con un passato manageriale di più di 10 anni nell’industria automotive, hanno maturato la volontà di immaginare un paradigma.

Solo energia green, accumulata durante il giorno

Fillee, spiega Bevilacqua «è un accumulatore che durante il giorno immagazzina energia solare grazie agli impianti fotovoltaici dei nostri centri logistici e che poi di notte viene “riversata” nelle auto con duplice beneficio finale». Questo permette «di offrire un servizio impeccabile che permetta di trovare la propria auto sempre carica con un click!» aggiunge Balda.

A pochi mesi dalla fondazione nel 2021, Reefilla è stata tra le 8 startup selezionate da Motor Valley Accelerator. Dopo il percorso di accelerazione ottiene l’investimento follow on. Il servizio sarà lanciato a Milano a partire dall’autunno.

Motor Valley Accelerator è il programma di accelerazione dedicato a startup che sviluppano soluzioni in ambito automotive. E’ nato su iniziativa di CDP Venture Capital Sgr, UniCredit, Fondazione di Modena, CRIT e Plug and Play, A11 Ventures, Marvik Investimenti, flyElectric e due Club Deal composti da un gruppo di investitori privati italiani ed internazionali: Reetrust, promosso da Nash Advisory e Wetrust oltre a una compagine di business angels coordinata da Stefano Mezzadri, advisor, manager e investitore internazionale. Reefilla è attualmente incubata presso l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino.

