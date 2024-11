Reefilla fa scorta di euro per il suo caricatore mobile

Fillee, la ricarica ovunque con un pieno di energia pulita

Tra i prodotti sviluppati c’è Fillee, un energy storage mobile nato per ricaricare le auto elettriche dovunque serva ma con la capacità di portare energia in qualsiasi situazione e a qualsiasi strumento elettrico, come un generatore, ma a zero emissioni e totalmente silenzioso. Fillee permette di immagazzinare energia pulita dalla rete o da pannelli fotovoltaici per poi metterla a disposizione dove e quando serve.

Per il futuro, Reefilla sta lavorando ad altri progetti e a un nuovo prodotto ancora più portatile ed efficiente. La sede di Reefilla è a Torino, dove ha creato anche un Competence Center per lo sviluppo tecnologico di soluzioni per l’automotive innovativo e non solo.