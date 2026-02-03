Redwood Materials si dà allo storage: batterie EV per alimentare i data center

In una fase difficile per il riciclo delle batterie, segnata dalla volatilità dei prezzi del litio e dal rallentamento dell’auto elettrica negli Stati Uniti, Redwood Materials trova nuova linfa nei data center. La società statunitense ha annunciato un maxi round di finanziamento da 425 milioni di dollari per supportare Redwood Energy, la nuova divisione dedicata allo storage energetico su larga scala cpon batterie auto in seconda vita.

Si tratta di una svolta strategica della società, che fa il pieno di investitori dell’Intelligenza Artificiale (Google, NVentures, Nvidia) a conferma di come le batterie possano creare valore ben oltre il loro primo utilizzo su strada.

Batterie, una seconda vita per l’IA

Redwood Materials nasce con l’obiettivo di recuperare, raffinare e reimmettere sul mercato i materiali critici contenuti nelle batterie esauste. Con Redwood Energy, però, l’azienda compie un passo ulteriore: riutilizzare i pacchi batteria dei veicoli elettrici che conservano ancora capacità residua (molti più del previsto) per costruire mega accumuli statici a supporto di data center e reti elettriche.

Secondo Claire McConnell, nuova VP business development per l’energy storage, negli ultimi 12-18 mesi Redwood ha iniziato a ricevere batterie usate in condizioni migliori del previsto. In un contesto di crescita esplosiva della domanda elettrica legata all’IA, il tempismo è apparso ideale per sviluppare una soluzione pensata specificamente per questo mercato.

Microgrid operative e progetti su larga scala

Il round da 425 milioni di dollari rappresenta la chiusura finale della Serie E, dopo i 350 milioni annunciati lo scorso ottobre. La presenza di investitori come Google e Nvidia non è casuale: i data center IA necessitano di grandi quantità di energia stabile, flessibile e possibilmente a basso costo. Le batterie, soprattutto se riutilizzate, diventano un tassello chiave per microgrid, sistemi off-grid e servizi di bilanciamento.

Al lancio di Redwood Energy, avvenuto nel giugno scorso, l’azienda dichiarava di avere oltre 1 GWh di batterie EV usate in stock, con altri 5 GWh attesi entro un anno. Il primo progetto pilota è già operativo a Sparks, in Nevada, in collaborazione con Crusoe Energy: una microgrid off-grid alimentata da solare che fornisce elettricità direttamente a un data center.

I prossimi impianti potrebbero invece essere connessi alla rete, accumulando energia quando i prezzi sono bassi e rilasciandola nei momenti di picco. Redwood guarda ora a progetti da centinaia di MWh, un ordine di grandezza che inizia a interessare anche i grandi operatori europei dello storage.

Non solo batterie usate

Un aspetto meno noto, ma rilevante, riguarda le batterie nuove in eccesso. Molti costruttori si trovano oggi con stock invenduti a causa di una adozione dei veicoli elettrici più lenta del previsto e, negli Stati Uniti, del ridimensionamento degli incentivi federali. Redwood intercetta anche questi flussi, integrandoli nei suoi sistemi di accumulo.

Una quota “significativa” dell’inventario, secondo McConnell, è composta proprio da batterie nuove, anche grazie alla partnership con General Motors, pensata per accelerare la diffusione dello storage stazionario.

Il riciclo resta centrale, cambia il baricentro

Lo slancio di Redwood verso lo storage arriva dopo anni complessi per il riciclo: prezzi del litio in forte calo, minore domanda di nichel e cobalto con l’ascesa delle chimiche LFP e anche qualche fallimento eccellente. Come ha ammesso il fondatore JB Straubel, Redwood è forse nata “troppo presto”, quando il parco EV a fine vita era ancora limitato.

Nonostante ciò, l’azienda continua a investire nella filiera domestica dei materiali critici, con partnership con Toyota, Volkswagen, GM e Panasonic, e con lo sviluppo dell’impianto di Charleston, in South Carolina, anche se i piani sulla produzione di componenti sembrano rallentati.

Secondo Redwood, nei prossimi cinque anni le batterie EV riutilizzate potrebbero arrivare a coprire il 50% del mercato dello storage energetico. Una previsione ambiziosa che, se confermata, cambierebbe profondamente anche le strategie europee su accumulo, reti e transizione energetica. Oggi lo storage non è più solo un complemento alle rinnovabili, ma un’infrastruttura critica per la nuova economia digitale.