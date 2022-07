Metti una tavola Sup gonfiabile, aggiungi un telaio di bici e ottieni Red Shark bike surf. Il nuovo gioco d’acqua, ma molto utile per gli sportivi, insieme allo scooter surf ovvero la tavola elettrificata con manubrio. C’è pure il kit per il kayak. Tutti offerti sul mercato dall’azienda spagnola Red Shark. Mezzi d’acqua dai 2500 agli oltre 3000 euro.

Il Ceo di Red Shark è un nome noto del mondo dei motori. E’ progettista Josep Rubau conosciuto per aver firmato modelli di auto per Volkswagen e creatore della supercar Tramontana e nel 2018 di un trimarano a pedali. Quest’ultimo però non è proprio comodo da trasportare, per questo si sono sostituiti gli scafi con una tavola gonfiabile.

Pedali ed elica

La bici d’acqua su tavola è un vero e proprio mezzo nautico visto che non manca dell’elica azionata dal movimento dei pedali. Serve più forza? C’è il motore elettrico che moltiplica la potenza della pedalata. Il concetto è quello della e-bike di terra ma si pedala sopra il Surf che scivola sull’acqua.

La Red Shark Bike viene offerta in tre modelli Enjoy, Fitness e Adventure. Partiamo da Enjoy dotata di un telaio in polietilene ad alta densità da 8 kg (18 libbre), un motore da 150 watt, un timone orientabile dal manubrio e una pinna stabilizzatrice rimovibile. Il Fitness ha per lo più le stesse specifiche, ma consenta di scegliere tra quattro diversi motori (che vanno da 150 a 250 watt). A ognuno secondo le sue esigenze.

Adventure il modello per i pescatori, il kit per kayak e lo scooter

Per gioco, per allenamento ma pure per pescare con il modello più evoluto: l’Adventure. Si può scegliere tra due motori più il kit con reti di carico anteriori e posteriori, due borse stagne, una borsa da sella, una borsa da manubrio, oltre al porta smartphone e alle canne da pesca.

Tutti e tre i modelli includono diverse opzioni aggiuntive per rendere più comoda la vita a bordo. Ma non è finita qui: tra gli extra ci sono una borsa da viaggio con ruote – permette un trasporto comodo – e soprattutto un kit di conversione per kayak e un altro per scooter elettrico senza pedali. E’ possibile anche prendere una batteria aggiuntiva. Il prezzo, quindi, è molto variabile a seconda della configurazione scelta. Volete prenderlo? C’è l’imbarazzo della scelta nelle diverse versioni, qui il sito ufficiale.

