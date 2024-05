Rinnovabili record nel 2023, declina sempre più il nucleare

Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, le rinnovabili hanno fatto segnare nel 2023 nuovi record. In calo la quota dei fossili, ma soprattutto di nucleare

Rinnovabili record, declina il nucleare, Per capirlo, basterebbe leggere l’ultimo rapporto di Ember, think tank che si occupa di transizione energetica. Gli esperti di Ember hanno evidenziato come le rinnovabili nel 2023 abbiano battuto nuovi record. A livello globale, nel 2023 hanno soddisfatto oltre il 30% della domanda di energia, con le fonti fossili appena al di sopra del 60%. Ma ancora più sorprendente è il declino del nucleare.

Il nucleare copre ormai meno del 10 per cento della domanda di energia a livello globale

Ma il dato che appare ancora più significativo riguarda il nucleare: ormai copre meno del 10% della domanda complessiva. Il che fa apparire ancora più paradossale il dibattito che si trascina in Italia sul ritorno dell’energia prodotta da fissione.

In parte perché solo la Francia è rimasta a credere al nucleare come fonte principale di energia, nonostante i 12 anni di ritardo con cui è riuscita a completare le opere per la centrale di Flamanville (in Normandia) che doveva essere il modello di riferimento per la nuova tecnologia Epr. E in parte perché il governo di destra vorrebbe puntare su reattori di piccole dimensioni, la cui efficacia è ancora tutta da dimostrare (non esiste ancora un impianto del genere attivo a livello mondiale).

Nelle rinnovabili, il solare ha raggiunti nuovi record l’anno scorso mentre l’eolico ha frenato

Tornando allo studio di Amber, va detto che non solo l’aumento dell’energia eolica e solare ha fatto scendere la produzione di energia da fonte fossile (che altrimenti l’anno scorso sarebbe stata del 22% più alta), ma anche impedito che si aggiungessero 4 miliardi di tonnellate di CO2 nell’atmosfera.

In sostanza, il piano su cui si muove la transizione si sta inclinando sempre di più a favore delle fonti “verdi”: lo testimonia anche il fatto che in tutto il mondo l’anno scorso si è aggiunto il doppio della nuova produzione di energia solare rispetto a quella generata dal carbone. La quota di fotovoltaico nel mix globale è così salita al 5,6% del totale (contro il 4,8% del 2022), mentre l’eolico è rimasto stabile al 7,8%

I dati non fanno che confermare la tendenza degli ultimi anni. Ed è significativo che le rinnovabili abbiano raggiunto nuovi record nonostante le condizioni meteo avverse. L’anno scorso, periodi prolungati di siccità hanno condizionato l’apporto dell’idroelettrico e venti meno favorevoli hanno frenato l’eolico.

Ma il dato ancora più significativo riguarda il nucleare, il cui apporto sul mix globale continua a calare, dando il via libera alle rinnovabili. Anche in questo caso si tratta di una tendenza ormai consolidata: la quota dell’energia nucleare nel mix elettrico commerciale mondiale è diminuita di quasi la metà rispetto alla metà degli anni ’90.

L’apporto del nucleare alla domanda di energia nel 2022 (ultimo dato disponibile) è diminuito del 4%: sale soprattutto in Cina (in crescita del 3%) mentre nel resto del mondo il calo è stato del 5%. Il governo Meloni è avvisato.

