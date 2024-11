Recharge Your Weekend: Fratelli Giacomel abbraccia la mobilità green

Tutto pronto per una nuova edizione di “Recharge Your Weekend”, evento di formazione ed informazione sul mondo della mobilità elettrica promosso dallo storico dealer lombardo Fratelli Giacomel. Dal 15 al 17 novembre presso l’hub electric-friendly di Scalo Milano Outlet & More.

Una tre giorni con protagonista assoluta la mobilità green, a zero emissioni e sostenibile. Momenti di formazione, dibattiti, test-drive, alla scoperta di un mondo in continua ascesa che ancora si porta dietro tante domande, dubbi e curiosità.

Questa la ricetta della terza edizione di “Recharge Your Weekend”, manifestazione annuale promossa da Fratelli Giacomel – storico dealer del Gruppo Volkswagen attivo sul territorio lombardo dal 1968 – allo scopo di approfondire diversi aspetti del mondo della mobilità elettrica, con una visione a 360°.

Il mondo elettrico a 360°

L’evento avrà luogo nei giorni 15-16 e 17 novembre presso Scalo Milano Outlet & More – una sorta di villaggio “Electric Friendly” con oltre 150 negozi Fashion e Design a soli 15 minuti dal centro di Milano – e si articolerà su un ampio programma di iniziative rivolte agli appassionati della green mobility.

Sono previsti incontri di informazione e formazione, con dibattiti e approfondimenti sui principali temi legati alla mobilità elettrica ed elettrificata, gestiti da esperti di settore in orbita Fratelli Giacomel.

I partecipanti potranno poi provare “live” alcune auto elettriche – ma anche ibride plug-in – del Gruppo Volkswagen (VW, Audi, Cupra, Skoda) su uno speciale percorso misto urbano/extraurbano. A supporto dei test un team di drivers di Fratelli Giacomel, che daranno suggerimenti su come ottimizzare la guida a zero emissioni.

Alcune vetture per il test-drive

Formazione e informazione

Per completare la conoscenza del mondo elettrico, al termine delle prove su strada verranno illustrate le diverse modalità di ricarica presso le colonnine e il funzionamento delle batterie, grazie alla collaborazione con produttori e fornitori di energia elettrica.

Per incentivare l’uso dei mezzi green, infine, partner tecnici di Fratelli Giacomel spiegheranno i vantaggi di tutti quei servizi aggiuntivi che possono facilitare la vita di chi sceglie di guidare una vettura elettrica.

Se si vuole partecipare all’evento è consigliato prenotare il test-drive in anticipo registrandosi al seguente link (https://bit.ly/3UwLjqj), così da poter opzionare la fascia oraria e il modello di maggior interesse.

