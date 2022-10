Rebus wallbox, tre buoni motivi per averla in garage

Wallbox: se ne parla tanto ma se ne sa poco; eppure ogni automobilista elettrico dovrebbe averne una in garage. Diego Trabucchi, country manager Italia della start up francese ChargeGuru ci spiega perchè. ChargeGuru offre un servizio di consulenza a 360 gradi all’automobilista elettrico che voglia installare un impianto di ricarica domestico: progettazione, autorizzazioni, acquisto e installazione. Insomma una wallbox in garage “chiavi in mano”.

Gli chiediamo perchè non basti il carichino in dotazione collegato a una banale presa shuko. «Troppo spesso _ fa notare Trabucchi _ i concessionari consegnano l’auto al cliente lasciando intendere che per la ricarica basti collegare il caricatore di bordo a una normale presa. Ma l’auto elettrica non è una lavatrice o un trapano. E’ enormemente più energivora e va trattata con attenzione. Ricordiamoci che ad ogni ricarica preleva l’equivalente dei consumi domestici di 2 o 3 settimane». Dunque l’installazione di una wallbox in garage è indispensabile per almeno tre buone ragioni. Trabucchi elenca nell’ordine: rapidità di ricarica, sicurezza, rispetto delle norme.

Rapidità di ricarica, sicurezza e normativa

Rapidità- «La wallbok permette di ricaricare alla massima potenza disponibile al contatore, fino a 7 kW in monofase e fino a 22 kW in trifase. Con una presa shuko, o anche una presa industriale, non si va mai oltre i 2kW».

Sicurezza- «La ricarica sottopone la rete a uno stress non previsto al momento della realizzazione dell’impianto. Di solito i cavi sono sottodimensionati e con il tempo invecchiano. Le plastiche e le resine isolanti si irrigidiscono e formano porosità. Riscaldandosi per un forte passaggio di corrente che dura anche molte ore possono andare in cortocircuito e provocare un incendio. Inoltre cavi surriscaldati dissipano una quantità di energia che può arrivare al 15-20%, gonfiando i costi della ricarica. Installando un impianto di ricarica permanente il tecnico specializzato verifica l’intero sistema elettrico e l’adegua, se necessario. Al termine del lavoro rilascia un attestato di conformità che certifica la corretta installazione».

Normativa- «In base alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco le auto elettriche non comportano rischi aggiuntivi rispetto alle termiche. A condizione però che la ricarica avvenga con impianti permanenti. Di fatto questo esclude, pur senza vietarla esplicitamente, la ricarica con dispositivi mobili come i normali carichini. I garages o box condominiali con più di 10 posti auto, poi, sono sottoposti alla normativa “Prevenzione incendi”. In questo caso gli impianti di ricarica devono essere progettati da un professionista accreditato. Il progetto deve essere depositato presso il comando dei Vigili del Fuoco e, se si rendono necessari lavori di adeguamento dell’impianto condominiale, deve essere depositata la Scia. Il rispetto rigoroso della normativa è fondamentale per godere della copertura assicurativa».

Wallbox nel garage condominiale: diritti e doveri

Nel caso di abitazione indipendente con garage di pertinenza, quindi, non serve altro che l’attestato di conformità. Ma in condominio inziano i guai. Da dove cominciamo?

«Faccio una premessa: l’installazione di un impianto di ricarica è un diritto. Se rispetta le prescrizioni tecniche, la normativa vigente ed è a carico dell’utente non può essere bloccata dall’assemblea condominiale. Se però presuppone lavori di adeguamento della rete elettrica comune è necessario sottoporre un progetto all’amministratore di condominio, che valuterà se ricorrere al voto dell’assemblea» .

Cosa che accadrà nella stragrande maggioranza dei casi, non è così?

«Di solito i box e i garage condominiali sono alimentati da un impianto elettrico che fa capo a un contatore comune. E sono sempre impianti inadeguati a reggere lo stress di una ricarica. Quidi sì, il lavori interessano quasi sempre la rete condominiale; la wallbox in garage deve essere collegata al contatore dell’abitazione e i cavi devono essere potenziati. Pur se la spesa resta a carico di chi installa la wallbox, va garantita la possibilità a tutti gli altri condomini di fare altrettanto. Per esempio lasciando nelle canalizzazioni spazio sufficiente perchè possano passare i cavi di tutti, anche di chi non avrà mai un’auto elettrica e una wallbox da installare».

Non è soltanto un problema di costi

A quel punto iniziano i problemi…

«Non sempre. Capita anche che prevalga il buon senso. E capita perfino che amministratori lungimiranti propongano di adeguare le rete comune a spese del condominio, predisponendo così tutti i posti auto all’installazione di una wallbox. Se non oggi, di sicuro fra cinque o sei anni un investimento del genere valorizzerà tutto l’edificio».

Ma alla fine i costi non sono trascurabili. Un ordine di grandezza?

«Semplificando al massimo: si va dai 1.000 euro per l’impianto in un’ abitazione indipendente, fino ai 4-5 mila euro per lavori particolarmente complessi, in condomini di grandi dimensioni che presuppongono collegamenti di alcune centinaia di metri. Mediamente direi che siamo attorno ai 2.000 euro. Ma a differenza dell’auto, che ha una vita di poco più di dieci anni, l’impianto di ricarica è parte integrante dell’immobile, come la caldaia, il condizionatore o i pannelli fotovoltaici e con lo stesso arco temporale di utilizzo superiore ai 20 anni».

Il balletto degli incentivi, un paradosso

C’erano una volta gli incentivi: sgravio fiscale del 50% in dieci anni, fino a 1.500 per il privato e fino a 8.000 euro per i condomini. Che fine hanno fatto?

«Oggi non ci sono più. O meglio: sono scaduti il 31 dicembre del 2021 e non sono stati rinnovati. E’ stato rifinanziato il fondo, ma mancano la pubblicazione in Gazzetta e i regolamenti attuativi. Ci dicono che arriveranno. Ma nel frattempo assistiamo a un paradosso: chi può accedere al Superbonus 110%, installa wallbox a man bassa anche senza averne alcun bisogno, mentre chi ha necessità di installarla senza ristrutturare tutta la casa, sta alla finestra aspettando che torni il vecchio incentivo. Intanto si arrangia con ricariche di fortuna».

Il neofita dell’auto elettrica sa poco del veicolo e nulla della ricarica. In particolare di quella domestica. Che consigli gli darebbe? E’ indispensabile, per esempio, alzare la potenza contrattuale?

«Non è indispensabile: con una wallbox in grado di bilanciare i carichi, 3 kW consentono una buona integrazione della carica nelle ore notturne, in mancanza di altri consumi. Noi consigliamo però di alzare la potenza fino a 6 kW. Non comporta fastidiose pratiche e ha un costo una tantum di meno di 200 euro. Ti consente però di aumentare la velocità e di ricaricare con flessibilità, anche in concomitanza con i normali consumi domestici».

Wallbox e installatori, istruzioni per l’uso

Come si sceglie una wallbox? Le proposte sono tante e la gamma dei prezzi molto ampia…

Il neofita dell’auto elettrica ha idee molto vaghe su quali siano i propri bisogni di ricarica. Però sa molto bene a cosa gli servirà l’automobile. Basta partire da lì: la scelta della wallbox è una conseguenza. Quanti km giornalieri? Quando e per quanto tempo l’auto sta in garage? Quanto dista il garage dall’abitazione? C’è un impianto fotovoltaico? C’è un accumulo domestico? Noi raccogliamo queste informazioni e scegliamo il dispositivo più adatto.

Quali altri servizi offre ChargeGuru?

ChargeGuru è lo specialista della ricarica privata. Interpreta i bisogni del cliente, dà una forma al suo progetto di ricarica, valuta preventivamente i costi, lo segue e l’accompagna passo passo nel dedalo delle pratiche burocratiche e nei rapporti con il condominio, identifica l’installatore qualificato e ne controlla il lavoro, fino alla certificazione e alla consegna chiavi in mano. Un iter complicato e ansiogeno diventa così un’esperienza normale.

Installatori qualificati, questi sconosciuti

In Italia sì. E’ facile trovare un elettricista, ma è difficile trovarne uno specilizzato in impianti di questo tipo. In Francia esistono corsi di formazione specifici che abilitano all’iscrizione nel registro degli IRVE (installatori ricariche veicoli elettrici). Qui in Italia la formazione stiamo facendola noi e abbiamo già creato una rete su tutto il territorio. L’installatore è una figura chiave: un attestato di conformità impreciso o sbagliato può scaricare sull’utente responsabilità che l’assicurazione non coprirà mai.

