Rebus ricarica in condominio per Andrea. Ha ordinato un’elettrica, ma pone una questione di grande attualità. Molti condomini, progettati quando al massimo nei box auto avevi bisogno di una lampadina, dispongono di un impianto elettrico desueto. Appoggiato a un unico contatore condominiale. Ma se, come nel caso del nostro lettore, desideri ricarica l’auto nel box, va ripensato il tutto. Ma come? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Rebus ricarica / I vigili del fuoco vogliono un sezionatore meccanico esterno, ma…

“Lettore accanito di Vaielettrico, per interesse tecnico, adesso ho acquistato l’auto elettrica e sono iniziati i problemi (ancora prima che il mezzo sia arrivato….). Scrivo per condividere con altri la situazione, avvertire, o magari anche sollevare una discussione per vedere che soluzioni sono state adottate. Sostanzialmente, abito in condominio e ho il box semi-interrato insieme a tutti gli altri,, in totale 25 unità. Adesso abbiamo la corrente elettrica in comune. A seguito dell’arrivo di un’auto elettrica vorrei scollegare la linea comune (o anche lasciarla, ma solo per la luce…) e portare un cavo adeguato dal mio contatore. Sarei propenso ad utilizzare un 10 mmq per potenza massima di 6 kw. Con relativo sezionatore differenziale, naturalmente. Ma l’amministratore dice che non è possibile in quanto i pompieri richiedono un sezionatore meccanico esterno, nel corsello, per togliere corrente ai box da fuori in caso di incendio. Cosa che nel mio caso non sarebbe possibile in quanto il punto di partenza, cioè il mio contatore, sta nelle cantine che sono chiuse ed ad alcune decine di metri di distanza“.

… non si trova una soluzione (anche economica) che sia ragionevole

“Ed ovviamente non si parla di portare una nuova linea Enel solo per la ricarica auto, sarebbe da fare per tutti, dovrebbe essere da almeno 150 kW con costi improponibili. Mentre nella mia idea iniziale, essendo il tutto collegato al salvavita che già c’è, la protezione sarebbe stata automatica e sarebbe bastato aumentare di 3 kW la potenza del contatore. Da voi è già arrivata traccia di questo genere di problema.Qualcuno ha trovato soluzione, economicamente ragionevole intendo? Ritengo che il problema sia attuale e condiviso, anche perché ormai sulle linee dei box si stanno aggiungendo gli assorbimenti di biciclette e scooter elettrici, che se sono un paio non vengono rilevati mentre se diventano tanti faranno saltare il contatore generale, senza contare che non è onesto sfruttare la corrente condominiale per ricaricare mezzi privati….. Credo che l’argomento potrebbe essere spunto per un po’ di riflessioni, magari da discutere fra tutti i lettori…“. Andrea Bianchi

Rebus ricarica: giusto, bisogna raggiungere il contatore

Risponde Paolo Mariano – La questione che lei pone è di grande attualità per molti acquirenti o potenziali tali. E questo è ovviamente un peccato. Perché se, come scriviamo spesso, a oggi l’auto elettrica va bene per chi la può ricaricare a casa, bisogna che poi questo si possa fare in modo più o meno agevole. Ora, quanto afferma l’amministratore del suo condominio è corretto. I vigili del fuoco devono avere la possibilità di effettuare lo sgancio togliendo corrente ai box dall’esterno, in caso di incendio. Ma, a meno di particolari ostacoli nella stesura di un cavo che percorra le poche “decine di metri” fino al suo contatore, direi che lei può certamente rispettare anche questo requisito. Si tratta solo di fare verificare a un elettricista la distanza effettiva e la realizzabilità di una canalina (se questa può correre lungo una parete o un soffitto). O la necessità di uno scavo (in questo caso certamente più oneroso).

Con qualche decina di metri di cavo e si risolve, ma i condomini spesso…

Purtroppo, è vero, alle volte interventi di questo tipo in condomini di una certa età possono essere più onerosi per il singolo condomino. E spesso l’assemblea non è particolarmente proattiva nel voler mettere mano all’impianto comune in vista della possibile adozione massiva di auto a batteria. Tuttavia il mio consiglio è quello di interpellare il suo elettricista di fiducia e chiedere un preventivo. Sono piuttosto convinto che, a meno della necessità di scavi, la stesura del cavo (anche se di alcune decine di metri) non costituirà un onere tale da ostacolare l’installazione. Ovviamente, come lei stesso suggerisce, se qualche lettore della nostra community ha degli ulteriori suggerimenti, questi sono sempre ben accetti! Rimandiamo tutti, comunque, agli altri articoli già pubblicati sulla ricarica in condominio, con il link a una Guida pratica sul tema.