Rebus ricarica/ Be Charge e la tariffa da 1,06 euro a kWh

La nostra segnalazione su come Be Charge abbia applicato una tariffa in roaming oltre la soglia psicologica di 1 euro ha suscitato un vespaio di polemiche e precisazioni. Ne riportiamo due, di Valentino e Franco. In effetti qualcosa da correggere c’è, e lo ammettiamo. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Quella colonnina non è di Enel X

“Vi informo che l’attribuzione della colonnina a cui si fa riferimento nell’articolo all’operatore Enel X è fattualmente errata. La colonnina in questione è indicata sulla stessa app di ricarica di Enel X come operata da “Route 220” mentre dalla foto presente su Google Maps si evince che l’operatore indicato sulla stessa è “Fastnet”. Nessuno di questi due operatori per quanto di mia conoscenza è associabile in alcun modo a Enel X.

Da un rapido controllo sull’app di BeCharge non ho inoltre rilevato la tariffa di 1,06 Euro/kWh applicata da BeCharge a nessun altro operatore in roaming (la stessa Enel X, FreeToX ecc.) mentre nell’articolo affermate che la nuova tariffa di roaming vale peraltro nei confronti di tutti gli altri principali operatori.„ Valentino Pozzoli

Con la guerra delle tariffe, addio elettrica

“La “battaglia “ tra Enel-x e Be Charge a suon di aumenti di tariffe per interoperabilità si sta riversando sul portafoglio dei consumatori. In 5 mesi si è passati da un costo x kw di 0,45 ad un costo di 0,80 alla colonnina mentre il costo della materia prima energia è rimasto pressoché costante tra i 110 ed i 120 €/Mwh ( 0,11 – 0,12 €/Kwh) quindi i margini di guadagno mi sembravano già buoni prima considerando anche le sovvenzioni ricevute a livello europeo per l’installazione delle colonnine.

Se questo è ciò aspetta in futuro a chi ha comprato un’auto elettrica forse è meglio che la venda subito e prima di acquistarne una, nonostante gli incentivi, e’ meglio pensarci bene, molto bene !!!! Sono possessore di una vettura full elettrica da 6 anni.„ Franco Cobelli

Un kWh a 1,06 euro; chi, come e perché

Risposta- Caro Valentino, le diamo ragione su tutto, tranne che sul nominativo del titolare (CPO) della colonnina. Non si tratta di Fastnet, che è un operatore telefonico, bensì di Fastway, piccolo network con 66 stazioni di ricarica attive e più di 200 in allestimento.

Come vede, si fa presto a sbagliare. Si sbagliò anche Carlo attribuendo la colonnina ad Enel X. Sbagliammo noi limitandoci a verificarne l’esistenza tramite la App di Be Charge e controllando su street view di Google Maps, dove però non è ancora immortalata.

Sbagliammo ancora noi, cercando informazioni random da alcuni attori del sistema concorrenti di Be Charge, che erroneamente ci dissero che la nuova tariffa da 1,06 euro a kWh era stata applicata su tutti gli impianti HPC in roaming.

Ci sbagliammo infine riportando un dato vecchio sul numero dei punti di ricarica di Be Charge, che sono oggi circa 20 mila anziché i 15.000 indicati, su un totale in Italia superiore di circa 54.000.

Dopo aver fatto verifiche più approfondite, vediamo ora di rimettere ordine nella vicenda. Qui sotto potete vedere la colonnina incriminata, grazie alle foto che oggi ci ha inviato Carlo. Effettivamente il proprietario dell’impianto (CPO) è Fastway, mentre Route 220, con la app Evway, è il fornitore del servizio (MSP).

Il roaming? Un rebus

Ricaricando a questa stazione dalla app Be Charge la tariffa applicata a consumo (senza abbonamento) è effettivamente di 1,06 euro.

E’ una tariffa frutto degli accordi bilaterali di roaming con il fornitore del servizio, in questo caso Route 2020, ed è circoscritta a quel fornitore e a quella tipologia di impianto, in questo caso ultrafast.

Dunque, ricaricando alla stessa colonnina dalle app di altri operatori o con piani tariffari particolari, il pezzo a kWh può scendere di 20 centesimi e oltre. Con Enel X, per esempio, il coso è di 0,89 euro, con Octopus Electroverse è di 0,85 euro a kWh.

E altrettanto può capitare utilizzando colonnine ultrafast di altri network sempre dalla app di Be Charge (su tutta la rete Free to X la tariffa è di 0,95 euro a kWh, su quella Ewiva di 0,99 euro).

L’anno nero dei costi della ricarica

Detto questo, confermiamo le nostre valutazioni generali: il sistema di ricarica pubblica è imploso in una giungla inestricabile di app, tariffe a consumo, abbonamenti. Per di più in continua mutazione (leggi). Il risultato è quello che dice Franco: in meno di un anno costi e complessità della ricarica sono schizzati alle stelle. In queste condizioni, diventa questo il principale ostacolo alla diffusione delle auto elettriche.

Come si è arrivati a questo punto e come se ne esce? Prima considerazione: con Be Charge del Gruppo Eni a quota 20.000 punti di ricarica e Enel X del Gruppo Enel oltre quota 25.000 è evidente che il sistema sia dominato da un duopolio a controllo pubblico. Parlare di concorrenza in queste condizioni fa ridere.

E’ vero che con appena 220 mila auto elettriche circolanti, in Italia rientrare dei costi di investimento è impossibile: per molti anni ammortamento e spese fisse manderanno in rosso i conti degli operatori.

Ma è altrettanto vero che non tutti hanno i costi stratosferici dei due big e reti più piccole potrebbero praticare tariffe più convenienti, se poi, costrette all’interoperabilità con chi domina il mercato su scala nazionale, non fossero obbligate ad allinearsi stipulando con loro contratti di roaming bilaterali capestro. Chi può occuparsene, se non i decisori politici?

