Raymo: tosaerba e portattrezzi tutto elettrico

Raymo arriva dalla Repubblica Ceca, permette di tagliare l’erba e trasportare 180 chili di attrezzi in elettrico. In Italia viene commercializzato dalla Oberto di Cuneo che conosciamo per la vendita del trattore elettrico indiano Farmtrac (leggi qui).

La macchina a batteria si può “guidare” e controllare a distanza in modo da rendere più sicuro e più salutare il lavoro dell’operatore che non deve sopportare vibrazioni, rumori pesanti e l’esposizione alla polvere.

Oltre che come falciatrice la macchina viene consigliata come portautensili per accessori elettrici aggiuntivi (parliamo di 180 chili) che permettono di espandere le possibilità di utilizzo nella cura del verde.

Solo 51 cm per falciare sotto panchine e pannelli solari

E’ alta 51 centimetri, misura funzionale soprattutto in ambito urbano – sotto le panchine dei parchi, per esempio – e per un lavoro oggi molto richiesto: la pulizia dall’erba sotto i pannelli solari (leggi qui) degli impianti fotovoltaici. Non a caso nel sito del produttore abbondano le immagini di Raymo che viaggia e falcia sotto i pannelli.

Un’ altra funzionalità interessante per chi lavora su terreni in pendenza è la capacità di falciare su pendenze fino a 35 gradi grazie al baricentro basso con una distribuzione equilibrata del peso.

Autonomia da 4 a 5 ore, cambio batteria in un minuto

E’ possibile coprire un interno turno di lavoro? La versione full electric offre un’autonomia da 4 a 5 ore, quindi dipende dall’uso che se ne deve fare. La ricarica lenta dura tra 9 e 10 ore mentre con la fast si riduce a 6/7 ore. La batteria agli ioni di litio pesa 45 chili e viene dichiarata una capacità da 120 Ah.

Come essere sicuri di avere autonomia sufficiente per tutta la giornata di lavoro? L’azienda propone una sorta di battery swap che chiama power swap. Vediamo: “È possibile avere una cartuccia (per la versione elettrica sarebbe il pacco batteria, Ndr) di backup che richiede solo 1 minuto per la sostituzione”. Questa la soluzione offerta per essere certi di completare il lavoro.

