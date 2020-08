RAVEL: rallye per i veicoli elettrici leggeri, in Francia (20 settembre)

Appuntamento al 20 settembre a RAVEL che sta per Rallye Aquitaine des Véhicules Électriques Légers. Una manifestazione organizzata in Francia da Kevin Desmond, autore di numerosi libri sulla mobilità elettrica e tra i protagonisti degli eventi di nautica elettrica a Venezia, giunta alla terza edizione nel Comune Lignan-de-Bordeaux nella regione Nouvelle-Aquitaine.

Veicoli leggeri ma pure le tesla

La manifestazione sta ottenendo sempre più attenzione: “Ci aspettiamo la partecipazione di oltre 50 veicoli leggeri e ben vengano partecipanti italiani”. Seppure sia dedicata a veicoli leggeri nel tempo si sono iscritte anche auto potenti: “In questa edizione sono già iscritte tre Tesla, più altre marche ed auto elettriche”.

Come partecipare a RAVEL

Per chi fosse interessato basta scrivere alla mail desmond.book@wanadoo.fr. Il programma della manifestazione prevede una sfilata in strada, appuntamenti gastronomici, gare con slalom dei veicoli leggeri. Un piccolo ma curioso evento per chi vuole conoscere il mondo degli appassionati della mobilità elettrica francese.

Vuoi scoprire i nostri video: clicca qui