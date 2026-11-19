Rapporto qualità TUV: l’ente tedesco, famoso per le sue indagini tecniche, ha esaminato l’affidabilità di un lotto di 109 modelli, di cui 26 elettrici. Basandosi su un campione enorme: quasi 9,7 milioni di controlli effettuati tra luglio 2025 e giugno 2026.

Rapporto qualità TUV: la pagella delle elettriche

Cominciamo dalle buone notizie: ci sono modelli elettrici che hanno un tasso di difettosità molto basso. E figurano ai primi posti anche nella classifica assoluta. Purtroppo però non sono i più venduti. La Mazda MX-30 sale sul podio nella classifica generale (al 3° posto) ed è la prima tra le elettriche, con un tasso di difetti del 3,0%. Seguono con ottimi risultati l’Audi Q8 (5° posto con il 3,2%), la Mini Cooper SE (6° posto con il 3,3%) e la Mercedes EQA (3,5 %, 8° posto). Purtroppo sull’altro fronte ci sono modelli elettrici molto popolari ad occupare gli ultimi posti in classifica. La Tesla Model 3 è al 107° posto nella classifica generale con tasso di difetti del 12,5%. Segue la MG4 al 108° posto con il 16,0% , per difetti legati ai dischi dei freni. Ultima al 109° posto è l’auto elettrica più venduta in Europa, la Tesla Model Y, con il 18,5%.

I difetti più frequenti: freni, telaio, illuminazione

Come spiegare la debacle di modelli così popolari? Il TUV spiega: “Anche le auto elettriche hanno bisogno di manutenzione regolare. I problemi con i freni, il telaio e l’illuminazione sono particolarmente frequenti. Le ragioni possono essere il minor utilizzo dei freni meccanici dovuto al recupero e il peso maggiore del veicolo. Tuttavia, le chiare differenze tra i modelli mostrano che anche la costruzione e la durata dei componenti sono decisive”. In sostanza: consumando poco o nulla i freni, molti finiscono per trascurare la manutenzione in generale. Cosa tanto più frequente con Tesla che, a differenza dei marchi storici, non impone tagliandi regolari. Sono già sorte polemiche sul fatto che i marchi di casa escono molto bene dall’indagine. Il TUV fa comunque sapere che intende evolvere i controlli per tenere meglio conto di software, sistemi di assistenza alla guida e stato delle batterie.