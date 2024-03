Rapporti sempre tesi tra Stellantis e governo

Rapporti sempre tesi tra Stellantis e il governo Meloni. Il n.1 del grande gruppo automobilistico, Carlos Tavares, lamenta il ritardato varo dei nuovi incentivi.

Rapporti sempre tesi: gli incentivi non arrivano e Tavares sbuffa…

Tra Stellantis e governo italiano è in corso una partita a scacchi che non promette nulla di buono. Il ministro Adolfo Urso già a fine 2023 aveva promesso l’arrivo di incentivi molto più sostanziosi per l’elettrico, salvo poi tenere tutto congelato. Con l’effetto di bloccare un mercato in cui tutti aspettano i nuovi bonus. Per di più il governo Meloni continua ad agitare lo spettro dell’arrivo di un costruttore cinese di auto elettriche. E Tavares non ha gradito: “Noi stiamo investendo pesantemente nella mobilità pulita in Italia, ma all’inizio di questo processo la produzione è più costosa”, ha detto al Sole 24 Ore. “I sussidi necessari per l’acquisto da parte dei consumatori italiani di auto elettriche che produciamo in Italia sono stati annunciati molte volte. Ma ancora non sono stati ancora implementati. In questo modo noi perdiamo l’occasione di produrre più veicoli elettrici in Italia. Il Governo italiano dovrebbe aiutare i consumatori italiani perché le auto elettriche costano di più di quelle a combustione interna. E il mercato italiano, per la sua specificità, va aiutato più di altri“.

L’arrivo di un costruttore cinese? “Semplice assemblaggio…”

C’è poi la questione dell’arrivo di un costruttore cinese, su cui Tavares smorza facili ottimismi: “Un produttore cinese assemblerebbe auto utilizzando fornitori cinesi”, ha tagliato corto il n.1 di Stellantis. Facendo capire chi qui si parlerebbe di una fabbrica di semplice assemblaggio, con un indotto inesistente. Insomma, in Italia tutto sembra complicato, mentre in giro per il mondo Stellantis annuncia accordi con governi e autorità locali. Da ultima un’intesa è stata siglata con la California Air Resources Board (CARB), l’agenzia per la tutela della qualità dell’aria. Stellantis si è impegnata ad aumentare l’offerta nel mercato dell’elettrificazione. Promuovendo iniziative per informare clienti e concessionari statunitensi sui vantaggi dell’elettrico. L’accordo prevede la collaborazione con Veloz, leader nella promozione di progetti di sensibilizzazione sui veicoli elettrici. Così come la fornitura di BEV a prezzi ridotti per le organizzazioni che operano a favore di comunità svantaggiate. Inoltre, è stato ribadito l’impegno a erogare ulteriori 10 milioni di dollari per l’installazione di colonnine pubbliche.