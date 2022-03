Ranger XP Kinetic di Polaris fa il botto con Zero nel motore

I preordini sono già “sold out” per Ranger XP Kinetic, piccolo fuoristrada elettrico made in Usa. E la joint venture fra Polaris e Zero Motorcycles che lo ha progettato e lanciato lo scorso dicembre è appena stata premiata come una delle dieci start up americane di maggior successo. Il nuovo veicolo elettrico a 4 (UTV) è pensato per lo svago, ma anche per impieghi professionali in ambienti difficili. E’ mosso da un propulsore elettrico sviluppato da Polaris in collaborazione con Zero Motorcycles. Le consegne negli Usa cominceranno in estate. Il prezzo parte da 24.999 dollari.

Un fuoristrada elettrico buono per tutto

Il RANGER XP Kinetic a 3 posti è offerto in due allestimenti. La variante Premium da 24.999 dollari ha un pacco batteria da 14,9 kWh e un’autonomia fino a 73 km; l’allestimento Ultimate da $ 29,999 vanta 29,8 kWh di capacità della batteria e un’autonomia fino a 128 km. L’allestimento Ultimate presenta anche uno schermo di infotainment da 7 pollici e altoparlanti montati sul cruscotto.

L'”anima” è quella della Zero SR

Motore, batteria, inverter e BMS sono derivati da Zero SR. Entrambe le versioni offrono 110 CV e 140 Nm di coppia. La capacità di carico utile è di 560 kg e la capacità di traino è di oltre 1.100 kg. Questo veicolo elettrico è ben equipaggiato per l’uso fuoristrada, con 29 cm di altezza da terra, quasi 20 di escursione delle sospensioni. Gli pneumatici Pro Armor X-Terrain sono da 29 pollici e 8 strati. Una presa da 12 V per il vano di carico può alimentare accessori come spruzzatori o caricare batterie portatili.

Il RANGER XP Kinetic viene fornito di serie con un cavo di ricarica combinato Livello 1/Livello 2. La velocità di ricarica a bordo installata in fabbrica è di 3 kW per l’allestimento Premium e di 6 kW per l’allestimento Ultimate. Le potenze di ricarica possono essere aumentate a 6 kW per Premium e 9 kW per Ultimate per tempi di ricarica fino al 50% più rapidi. Le consegne, dicevamo, inizieranno in estate. Non si sa se e quando interesseranno anche il mercato europeo.

Zero Motorcycle a “tasso zero” sulla gamma 2022

Zero Motorcycles, intanto, è attivissima anche sul fronte delle sue due ruote elettriche. Anche quest’anno, infatti, ripropone in Italia un finanziamento a interessi zero per l’acquisto delle sue moto. Tra queste, le novità della gamma 2022: la supermotard FXE e la supertecnologica e configurabile SR.

L’offerta è appena partita e durerà fino al 30 aprile 2022, La campagna di finanziamento “Interessi zero” (TAN 0% TAEG max 3,11%) con prima rata dopo 30 giorni è promossa da Zero Motorcycles in collaborazione con AGOS. I vantaggi della formula di finanziamento vanno sommati agli incentivi statali. Tutte le informazioni sulla gamma Zero e sulla campagna a interessi zero sono disponibili alla pagina web e presso la rete italiana dei dealer ufficiali.

Nel dettaglio, il finanziamento prevede: durata fino a 36 mesi – prima rata a 30 giorni – importo finanziabile da € 5.000 a € 13.000.

Riportiamo un esempio riferito alla casistica più onerosa per il cliente: € 5.000 (importo totale del credito) in 24 rate da € 212,50 – TAN fisso 0,00% TAEG 3,11%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi € 0, costi per l’attività di istruttoria pari a € 100, imposta sostituiva 0,25% su importo finanziato, spesa mensile gestione pratica € 2; importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 5.160,75.

