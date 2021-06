Range Rover VELAR P400e: viaggiare in elettrico ha senso? La mia risposta è no, almeno dal punto di vista dei costi. Ho avuto modo di guidare in un breve test drive modenese un’auto piuttosto particolare: si tratta di Range Rover VELAR, nella sua versione ibrida plug-in. Un 4 cilindri turbo 2.0 da 300 CV e un motore elettrico da 143 CV per una trazione integrale e un powertrain da 404 CV e 640 Nm totali. Grazie all’aiuto del motore elettrico Velar, se opportunamente ricaricato e guidato con parsimonia, può certamente ridurre considerevolmente i consumi di carburante. Ma noi abbiamo voluto testarlo soprattutto nella guida full electric. Vediamo come è andata

Range Rover VELAR P400e, il nostro test su strada

Range Rover Velar è un suv lungo 480 cm e largo 193 cm per 2.158 kg di peso. Ho provato a immaginare l’acquirente tipo di un’auto come questa. Chi si avvicina all’acquisto di un ibrido plug-in, generalmente vorrebbe due cose: la possibilità di viaggiare in elettrico negli spostamenti quotidiani ma nessun limite in termini di autonomia e necessità di ricarica quando ha bisogno di allungare le percorrenze. Chi acquista Range Rover Velar Plug-in desidera anche un’auto spaziosa, confortevole e potente. Ma le ibride plug-in, ahimé, rappresentano pur sempre un compromesso. E, se è vero che la batteria da 17,1 kWh consente una discreta autonomia, è importante comprendere a fondo il prezzo di tanta elasticità nell’uso.

Siamo partiti dal centro di Modena e abbiamo guidato Velar fino a Maranello. Abbiamo guidato Velar in modalità esclusivamente elettrica (con un piede molto leggero) e per farlo abbiamo utilizzato 7 dei 17,1 kWh della batteria. Per un consumo quindi di ben 44 kWh/100 km. E’ un consumo, chi guida un’elettrica lo sa, davvero molto ma molto elevato, anche se paragonato a quello di un suv elettrico di grandi dimensioni. Su un percorso di questo tipo il consumo di un’auto come ad esempio Audi e-tron sarebbe stato all’incirca di 22 kWh/100 km (la metà).

Consuma il doppio di un SUV full electric

Questo significa che, se pensiamo di guidare Velar in città per la maggior parte del tempo in elettrico e se non siamo degli hypermiler, dobbiamo mettere in conto che i consumi potranno arrivare fino a circa 50 kWh/100 km. Teniamo anche conto del fatto potrebbero ulteriormente peggiorare in inverno, quando avremmo anche l’assorbimento del riscaldamento. D’altronde il costruttore stesso dichiara implicitamente un consumo 32,6 kWh/100km. Infatti l’autonomia solo elettrica dichiarata è di 53 km sui 17,1 kWh della batteria.

E la ricarica veloce come va? Lenta

I costi, come sappiamo, dipendono molto da come e dove ricaricheremo. Per qualche motivo il costruttore ha ritenuto opportuno dotare Velar della possibilità di una ricarica FAST. Cosa davvero molto rara nelle ibride plug-in che concettualmente nascono per essere ricaricate a casa o sul luogo di lavoro e non in itinere. Ricaricando a casa la mobilità elettrica di Velar costerà circa 8 euro per 100 km. Ma se volessimo sfruttare la possibilità di una ricarica FAST presso le colonnine pubbliche (costo minimo 0,30 euro per kWh) arriveremmo addirittura a circa 15,00 Euro per 100 km. E stiamo considerando il costo più basso per una ricarica FAST!

Abbiamo voluto testare, non senza qualche iniziale difficoltà (dovuta a un malfunzionamento dell’autenticazione della tessera Enel X), la ricarica FAST. Dopo circa 5 minuti, abbiamo immagazzinato energia per poco più di 2 kWh, e cioè una manciata di km di autonomia guadagnata alle condizioni del test. Dopo 15 minuti dall’inizio della ricarica, avevamo ricaricato oltre 7 kWh, pari a circa 16 km di autonomia, sempre alle condizioni del test. Una media quindi di 30 kW la potenza in questa parte della curva di ricarica. Non male, se consideriamo che parliamo di una batteria da 17,1 kWh.

Quindi? Conviene?

La risposta è evidentemente: no. Non conviene. Spesso chi acquista auto di questo tipo lo fa dicendo frasi del tipo: “dai… poi io alla fine la guiderò per la maggior parte in elettrico!“. Ecco, dobbiamo essere consapevoli che sarebbe davvero poco sensato, visti i consumi, e visti i costi delle ricariche FAST.