Range Rover, Smart, Porsche e Fiat: flash

Range Rover collauda nel deserto la prima EV – Dazi: rincari Smart da gennaio – Prime foto della Porsche Boxster EV – Ducato EV ad Atessa /Settimana flash.

La Range Rover ha diffuso alcune immagini del suo primo modello elettrico, in arrivo nel 2025. Sono state scattate negl Emirati Arabi, dove il Suv inglese sta svolgendo gli ultimi test nel clima rovente e nelle sabbie del deserto. Obbiettivo: “Garantire che la temperatura dell’intero sistema di propulsione sia controllata in modo affidabile, per garantire longevità e autonomia“. Range Rover fa sapere che “sta sottoponendo il suo nuovo e più intelligente sistema di gestione termica a test rigorosi, a temperature di 50°C e con il 90% di umidità”. Thomas Müller, il tecnico che sovrintende ai collaudi, spiega: “Un clima caldo è uno dei più impegnativi per qualsiasi veicolo elettrico, a causa della necessità di raffreddare l’abitacolo e ottimizzare, allo stesso tempo, le prestazioni della batteria. L’ulteriore sfida su sabbia richiede una coppia controllata a bassa velocità… I test dimostrano che in questo clima, guidando ripetutamente l’equivalente di 100 metri in salita su sabbia fine, Range Rover Electric eguaglia le prestazioni dei suoi equivalenti ICE. In alcuni casi anche superandoli”.

Prezzi Smart: da gennaio rincaro legato ai dazi UE sui prodotti made in Cina

I dazi imposti dalla Ue alle auto elettriche prodotte in Cina cominciano a far sentire i loro effetti. La Smart, che è controllata al 50% dal gruppo cinese Geely (il restante 50% è tuttora nelle mani di Mercedes) a partire dal 1° gennaio 2025 adeguerà i prezzi di listino. Scaricando almeno una parte degli extra-costi legati al dazio del 18,8% fissato a suo tempo da Bruxelles (la percentuale cambia da marca a marca). L’aumento sarà di 2.000 euro per i modelli #1 e #3, mentre la versione sportiva della #3, la Brabus, avrà un rincaro di 2.500 euro. La Smart #1 Pure dovrebbe passare dunque da un prezzo di partenza di 35.045 a 37.045 euro, la #3 da 38.548 a 40.548. Ricordiamo che la piccola Smart EQ, che era fabbricata in Europa, da tempo non è più in produzione.

La nuova Boxster EV sorpresa a Trento durante un collaudo

Altra Porsche elettrica in arrivo: Gabri_LP, che ci segue su YouTube (e che ringraziamo) ha inviato a Paolo Mariano queste immagini scattate nella stazione Ionity di Trento. Ritraggono la nuova Porsche 718 Boxster EV in ricarica, durante un viaggio di test in vista del lancio commerciale. Dopo l’ottima accoglienza riservata dal pubblico alla nuova Macan elettrica (in Italia in ottobre si è piazzata al 2° posto tra le EV più vendute), la Casa di Stoccarda spinge sull’acceleratore. In tuttioi sensi, viste anche le prestazioni di questo modello nelle configurazioni termiche viste finora. La 718 Boxster EV nasce sulla piattaforma PPE e sarà in vendita nel 2025 con trazione integrale o trazione posteriore.

Large Van elettrici Stellantis, via alla produzione in Abruzzo: 420 km di autonomia

È partita la produzione dei nuovi Large Van elettrici di Stellantis Pro One presso lo stabilimento di Atessa (Chieti). Dall’impianto abruzzese uscirà la nuova generazione di FIAT Professional Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano. I Large Van elettrici sono la seconda generazione di propulsione BEV in grado di offrire un’autonomia fino a 420 km. Con una batteria da 110 kWh ed un sistema di ricarica rapida a 150 kW in grado di portare la batteria da 0 all’80% in meno di un’ora. Spiega Jean-Phlippe Imparato, top manager di Stellantis: “L’investimento ad Atessa per la produzione di veicoli BEV è parte integrante del piano industriale di Stellantis in Italia. E segna un passo significativo nella realizzazione del piano strategico Dare Forward 2030, che prevede la riduzione del 50%, rispetto al 2021, delle emissioni di carbonio. Con obiettivo di trasformarsi, entro il 2038, in una realtà tecnologica di mobilità a zero emissioni”.