Range Rover elettrica in arrivo entro fine anno. Dopo le prime foto diffuse in aprile, ora circola il ideo di un prototipo in arrivo al Nurgurbring per altri test.

Range Rover elettrica: ultimi test al Nurgurbring

Le foto diffuse in primavera erano relative ai test invernali della Range EV al Circolo Polare Artico,, in condizioni estreme con neve, ghiaccio e temperature ben sotto lo zero. Il video postato su YouTube da Carspymedia mostra invece l’arrivo sul celebre circuito tedesco per una sessione di test in pista. Land Rover non può sbagliare: la sorellona Jaguar viene da un’esperienza decisamente deludente nell’elettrico con la I-Pace, lanciata già sei anni fa con risultati di vendita deludenti. In Land Rover si aspettano un riscontro ben diverso. Mentre la Jaguar a batterie fu lanciata con una linea decisamente originale rispetto al resto della gamma, qui si è voluto mantenere il family-feeling con un look tradizionale. Una miscela di lusso e robustezza spinta da un propulsore elettrico: che cosa ne avrebbe fatto la regina Elisabetta, che era una fedelissima della marca?

Già 42 mila acquirenti in lista d’attesa

L’attesa comunque c’è tutta e i tempi sono decisamente più maturi rispetto al periodo in cui fu lanciata la Jaguar a batterie. La Land Rover fa sapere che ci sono già oltre 42.000 acquirenti in lista d’attesa, confermando che sarà “una vera Range Rover” con capacità di carico e lusso senza pari. Concetto confermato dal numero uno di Jaguar Land Rover (JLR), Lennard Hoonik, in un’intervista a MotorTrend: “Anche se ti avvinci a occhi chiusi, non dovrebbe importarti se si tratta di un motore V-8, di un EV o di un I-6. Deve essere una vera Range Rover.” La nuova Range sarà dotata di un nuovo sistema interno di propulsione e controllo della trazione. Quanto ai prezzi, è decisamente presto per parlarne, ma sicuramente non saranno listini popolari: prevedibile che il nuovo Suv sia dotato di una batteria importante. Un’autonomia di un certo tipo è un must in un’auto di questo genere.