Range Rover Electric pronta al debutto: già 61 mila prenotazioni







Dopo il rinvio delle consegne, arriva finalmente la conferma che la prima Range Rover elettrica entrerà nei concessionari entro la fine del 2026. Il modello si presenta con numeri ambiziosi (batteria da 117 kWh, architettura a 800 V): già raccolte oltre 61 mila prenotazioni.

Range Rover mostrerà in anteprima il suo primo modello a batteria in occasione del torneo di Wimbledon. La nuova Range Rover Electric avrà una speciale livrea British Racing Green, in richiamo alla tradizione automobilistica britannica.

Prestazioni da V8 e tecnologia a 800 volt

Secondo Martin Limpert, managing director del marchio, il nuovo modello rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione di Range Rover, chiamata a trasferire nel mondo elettrico “i valori di lusso, comfort e capacità off-road“ che hanno reso celebre il brand.

Anche se prezzi e specifiche definitive non sono ancora stati ufficializzati, diversi dettagli tecnici sono già emersi durante la fase di sviluppo.

La nuova Range Rover Electric utilizzerà una batteria da 117 kWh e sarà il primo modello del gruppo JLR basato su una piattaforma elettrica con architettura 800V, soluzione che dovrebbe consentire ricariche più rapide e una maggiore efficienza energetica.

Il sistema di trazione integrale con due motori elettrici svilupperà una potenza complessiva di circa 542 CV e una coppia di 850 Nm. L’autonomia attesa dovrebbe superare i 480 km nel ciclo di omologazione americano, valore che potrebbe tradursi in percorrenze ancora più elevate secondo gli standard europei WLTP.

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Comfort e capacità da fuoristrada

L’obiettivo di Range Rover non è semplicemente elettrificare il proprio SUV di punta, ma mantenere inalterate le caratteristiche che ne hanno decretato il successo.

Per questo il modello introduce sistemi specifici come la guida a un pedale, una nuova gestione elettronica della trazione e sospensioni pneumatiche a doppia camera regolabili. La capacità di traino dichiarata supera le 2,5 tonnellate, un dato particolarmente rilevante per un veicolo elettrico di grandi dimensioni.

Saranno inoltre disponibili sia la versione a passo standard sia quella a passo lungo, che dovrebbe offrire uno spazio ancora maggiore per i passeggeri posteriori.

Arriverà anche in Europa, prezzi da super-lusso

La produzione è già stata preparata nello stabilimento JLR di Solihull, nel Regno Unito, dove sono state testate le nuove linee dedicate ai veicoli elettrici.

Secondo le anticipazioni della stampa britannica, il prezzo potrebbe avvicinarsi a quello dell’attuale Range Rover V8 Autobiography, collocandosi intorno alle 150 mila sterline (circa 175 mila euro). Per il mercato europeo si tratterà quindi di una proposta destinata alla fascia più alta del segmento premium.

Resta da capire quale sarà l’impatto commerciale effettivo in un contesto dove la domanda di SUV elettrici di lusso continua a crescere, ma dove la concorrenza di modelli come Mercedes EQS SUV, BMW iX e futuri concorrenti cinesi si fa sempre più intensa.