Range Rover alza l’asticella del plug-in: 113 km in elettrico

Range Rover alza l’asticella dell’ibrido plug-in: l’autonomia dichiarata in elettrico è di 113 km. È il primo modello a superare la soglia dei 100 km.

Range Rover con batteria 38 kWh e ricarica a 50 kW

A settembre era stata la Volkswagen ad annunciare che nel 2023 le sue ibride plug-in avrebbero raggiunto i 100 km di autonomia, per di più con possibilità di ricarica fast. Ora la Land Rover va oltre con la nuova Range, con una percorrenza EV non lontana da quella delle più piccole citycar. Con emissioni omologate molto contenute (18 g di CO 2 /km) e un’autonomia reale su strada stimata in 88 km. Secondo la Casa inglese, questo basta a percorrere il 75% degli spostamenti quotidiani dei suoi clienti, lasciando al motore a benzina solo il restante 25%, i viaggi lunghi. Oltretutto la nuova Range Rover è uno dei pochi PHEV a offrire la ricarica rapida da 50 kW in DC. Il che significa che la batteria da 38 kWh può essere ricaricata all’80% in meno di un’ora. Quanto ai motori, all’elettrico da 105 kW si accoppia un 6 cilindri da 3.0 litri, con accelerazione da 0 a100 km/h in 5,5 secondi.

Tra due anni la prima Land Rover solo EV

Ovvio che non stiamo parlando di prezzi proprio popolari: la Nuova Range Rover propone le versioni con propulsori ibridi plug-in Extended con prezzi a partire da 143.800 euro. Quanto dovremo aspettare invece per avere una Land Rover completamente elettrica? Altri due anni: nel 2024, debutterà il modello 100% elettrico. Ed entro la fine del decennio, ogni modello della marca cara alla Regina Elisabetta sarà disponibile con propulsione puramente elettrica. Questo in linea con l’obiettivo della strategia Reimagine del gruppo Jaguar-Land Rover, per raggiungere entro il 2039 zero emissioni nette di carbonio in tutti i suoi prodotti. Compresi processi industriali, operazioni e catena di approvvigionamento. Al momento l’unica elettrica in gamma al gruppo inglese è la Jaguar I-Pace, un modello lanciato nel 2018 e che ha avuto forse minor fortuna di quel che avrebbe meritato.