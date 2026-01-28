Range extender meglio delle ibride plug-in? È questa la tencologia del futuro per chi non se la sente di passare al solo-elettrico? È la domanda di Marco, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Range extender meglio…: “E la vera alternativa all’elettrico?”

“Seguo i vostri articoli e le vostre statistiche e vorrei far notare un aspetto che mi lascia perplesso. Per il mondo dell’elettrico si parla sempre di auto ibride, elettriche e plug-in. Ma mi sembra che il mondo stia andando in una quarta direzione: quella della range extender, sempre più popolari in quell’immenso mercato che è la Cina. In pratica si tratta di auto che, a differenza delle ibride plug-in, vanno sempre in elettrico. Ma hanno anche un motore a benzina che ricarica la batteria quando ce n’è necessità. E quindi gli unici rifornimenti si fanno dal benzinaio e non alla colonnina di ricarica, in tempi più celeri. Purtroppo mi sembra di capire che anche su questo fronte i costruttori europei sono piuttosto indietro, se non assenti. Marco Dionisi

I cinesi ci credono e Volkswagen ha un primo modello

Risposta. È vero che le auto range extender stanno vivendo una nuova giovinezza in Cina, con vendite cresciute del 50% nel 2025. In Europa questa tecnologia fu adottata dalla BMW per la i3, ma la produzione fu ben presto abbandonata. Come funzionano le range extender? E che cosa le differenzia delle plug-in? A muovere le ruote pensa solo un motore elettrico, ma c’è un propulsore termico che opera solo come generatore elettrico per ricaricare le batterie. Nelle plug-in, invece, la trazione in buona parte arriva direttamente dal motore caldo. Quanto al rifornimento, ci sono range extender di due tipi. In alcune si può solo immettere benzina, in altre si può anche ricaricare direttamente la batteria di trazione. Ora anche i produttori europei cominciano a crederci. La Volkswagen, per esempio, sta mettendo in produzione la prima range extender, la ID.Era 9X. Che nasce proprio in Cina, con SAIC, ma verrà venduta anche in Europa, con motore a benzina da 1.500 cc. Si tratta di un macchinone lungo 5,20 metri che pesa 2.700 kg, con autonomia mille km. Roba difficile da digeribire in Italia, ma è solo un assaggio di una tecnologia destinata a sottrarre mercato alle plug-in anche da noi.