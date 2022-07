Range extender, Livio rilancia l’idea

Range extender: Livio, un lettore, rilancia l’idea, elencando i vantaggi del doppio motore, ma con il propulsore termico utilizzato solo per ricaricare l’elettrico. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it.

Range Extender, basterebbe un piccolo pacco-batterie, con un motorino a benzina

“Vorrei sottoporvi un’idea che mi frulla in testa da un po’ e di cui non ho mai sentito parlare. Ho pensato, da profano, ad una vettura con un pacco-batterie ridotto per un’autonomia sufficiente ad un percorso quotidiano o poco più. E un piccolo motore a benzina con funzioni esclusivamente di generatore. I vantaggi economici: basso costo dell’auto per il pacco batterie ridotto e il costo relativo del piccolo motore. Consumi ridotti per il peso generale sensibilmente più basso. I vantaggi ambientali: minore inquinamento e utilizzo di materiali per la produzione del pacco batterie più piccolo; Inquinamento trascurabile del motore a combustione perché di piccole dimensioni e per l’utilizzo per periodi di tempo molto limitati. La ricarica delle batterie avverrebbe quasi sempre da colonnina (pubblica o privata), mentre l’utilizzo del motore/generatore servirebbe per incrementare l’autonomia al bisogno o per emergenza. E si cancellerebbe finalmente il panico da batteria scarica“. Livio Mazzarelli

L’ha fatto la BMW con la i3, non più in vendita. E ora la Nissan…

Risposta. La BMW per anni ha venduto la i3 anche con la versione range extender, esattamente la doppia motorizzazione che Lei ha ben descritto. Al motore elettrico era affiancato un Kimco da 650 cc. che entrava in funzione solo in caso fosse necessario ricaricare la batteria da 33 kWh. In sostanza: l’auto andava sempre in elettrico, ma l’ansia da autonomia era attenuata dal fatto di contare su un secondo propulsore pronto a entrare in funzione. Con l’arrivo della nuova versione da 42 kWh, ormai tre anni fa, la BMW ha dismesso la versione range extender, forse pensando che l’ansia da autonomia sarebbe diventata solo un ricordo. Recentemente la Nissan ha introdotto la nuova Qashqai con una variante sul tema, ancora più radicale. L’auto viaggia sempre in elettrico, ma a ricaricare le batterie è un motore a benzina che fa da generatore. Quando le batterie sono scariche, quindi, non si va alla colonnina, ma dal benzinaio, come spiega bene Paolo Mariano in questo VIDEO.

