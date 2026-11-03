Range Energy lancia eTrailer, il rimorchio elettrico

Range Energy, una start-up californiana, si inventa un sistema per dotare i semirimorchi dei camion di una propria batteria e asse motorizzato. In grado di assistere la motrice e ridurre i consumi. Secondo l’azienda, l’eTrailer risulterebbe economicamente più conveniente dei camion elettrici tout court in diversi scenari. Soprattutto in chiave flotte europee.

Range Energy: semirimorchio aiuta a consumare meno

L’idea della start-up, fondata da ex collaboratori di Tesla, è di intervenire su un componente spesso trascurato nell’elettrificazione del trasporto pesante: il semirimorchio.

Il sistema studiato, chiamato eTrailer, integra nel rimorchio una batteria e un asse con motori elettrici. Dispositivi che lo renderebbero capace di contribuire attivamente alla trazione dell’intero autoarticolato. Con conseguente riduzione dei consumi di carburante che la motrice deve sostenere. Nei test presentati dall’azienda, la riduzione dei consumi di gasolio sarebbe arrivata fino al 36%. Un risultato significativo, che ovviamente dovrà essere verificato su percorsi, carichi e condizioni operative differenti.

Per Range Energy il vantaggio principale è la possibilità di utilizzare questa tecnologia con motrici già esistenti, senza dover quindi sostituire l’intero veicolo.

L’eTrailer batte il Tesla Semi?

Per capire le potenzialità del sistema inventato, Range Energy ha realizzato uno studio economico mettendo a confronto tre configurazioni diverse. Si tratta di un camion diesel tradizionale, un Tesla Semi completamente elettrico e una motrice diesel abbinata al proprio eTrailer.

L’analisi si è concentrata sul trasporto refrigerato, considerando un periodo operativo di sette anni. Per rendere più articolata la simulazione, sono stati elaborati 1.000 scenari finanziari. Variando fattori come il prezzo del gasolio, quello dell’elettricità, i costi delle infrastrutture di ricarica e il risparmio di carburante.

Secondo i risultati finali diffusi da Range Energy, è stata proprio la combinazione ibrida camion diesel + eTrailer a risultare economicamente più vantaggiosa nel 61% degli scenari considerati.

Più autonomia anche per i camion elettrici

L’azienda ci tiene a sottolineare come l’eTrailer non sia pensato esclusivamente per le motrici diesel. Può infatti essere abbinato anche a un camion completamente elettrico, contribuendo alla trazione e riducendo l’energia che il veicolo deve prelevare dalla propria batteria.

Range Energy sostiene che il sistema potrebbe aggiungere almeno 100 miglia di autonomia (circa 160 km), nelle condizioni operative considerate dall’azienda.

In mercati dove la diffusione dei camion elettrici deve fare i conti con infrastrutture di ricarica, costi dei veicoli e organizzazione delle tratte, il concetto merita sicuramente attenzione.

Range Energy: le consegne partiranno nel 2027

Range Energy prevede le prime consegne dell’eTrailer nell’autunno 2027. Mentre la produzione e le consegne su volumi più consistenti dovrebbero partire nel 2028.

La vera prova adesso sarà dimostrare che i risparmi stimati nelle simulazioni si traducano in vantaggi reali, considerando manutenzione, durata delle batterie, costi di acquisto e gestione dell’infrastruttura.

La proposta rimane comunque interessante, perché introduce una strada diversa per decarbonizzare il trasporto pesante: elettrificare il rimorchio anziché sostituire subito il camion. Non è detto che possa competere con un camion elettrico puro su ogni tratta, ma potrebbe offrire una soluzione intermedia per quelle flotte che hanno bisogno di ridurre consumi ed emissioni senza rinnovare immediatamente tutti i propri mezzi.