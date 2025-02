RAMseS il (primo) trattore elettrico in campo per l’edilizia sostenibile

RAMseS, finalmente riparte. Il primo trattore elettrico italiano, costruito circa 15 anni fa da un team universitario internazionale, è di nuovo in campo per fare edilizia sostenibile. Palafitte di bambù strutture in terra cruda.

RAMseS fa parte di un progetto di educazione delle nuove generazioni al futuro con energie rinnovabili

Il trattore RAMseS – in questi giorni è di nuovo al lavoro grazie ad un intervento di recupero del sistema di alimentazione con il sostegno di Flash Battery e dell’Azienda Municipale Trasporti di Genova – viene gestito dall’associazione di volontariato Semplicemente.

I volontari hanno bonificato un’ area verde pubblica a Genova Pegli proponendo un recupero sostenibile e inclusivo del verde pubblico.

«Abbiamo ripreso i lavori di autocostruzione di prototipi abitativi sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico con grande impegno, entusiasmo e con le ricchezze di abilità differenti presenti in ciascuno».

E RAMseS ? «Ci facilita un lavoro di edilizia sostenibile che sarebbe faticoso senza il suo supporto considerata l’estensione dell’area Siamo “costruttori e custodi della bellezza ” e RAMseS è il nostro simbolo».

Il vostro obiettivo? «Promuovere, insieme ad amici professionisti, un modello di recupero aree verdi pubbliche su cui si possa offrire un opportunità abitativa alle persone con disabilità, alle associazioni con poche risorse economiche ma che desiderano lo stesso offrire opportunità ai loro ragazzi».

I bambini tra mobilità a zero emissioni e case in bambù e in terra cruda

Il progetto ha ottenuto l’alto riconoscimento di Enea come “Opinion Leader nell’Italia che cambia in classe A”, di ASviS per l’impegno sociale a favore di Agenda 2030 e si nutre della collaborazione con l’associazione Italiana Bambù e del Teatro Nazionale di Genova.

«I prototipi finora auto costruiti sono una palafitta, diversi Stardome ed una Casa Ipogea insieme all’Associazione Italiana Bambù e strutture in terra cruda con l’associazione Citta di terra cruda».

«Abbiamo pensato di proporre ai bambini e ai giovani un viaggio nel passato per raccontare come vivere in maggior sintonia coi nostri ecosistemi» ma «allo stesso tempo nel futuro grazie alla scelta elettrica con RAMseS che si traduce nell’abbattimento delle emissioni climalteranti e in quelle locali, non meno pericolose per la nostra salute».

Intanto il lavoro di recupero dell’area verde ha ricevuto il riconoscimento di Euroflora 2025 – Design Week – Blue District e l’associazione ha iniziato a collaborare con diversi musei archeologici. Un progetto sostenibile che per il mezzo di lavoro si basa su un veicolo elettrico.

