Rampini vince la gara Consip per 280 piccoli e-bus

Rampini fornirà fino a 280 e-bus da 8 metri e 48 passeggeri alle aziende pubbliche di trasporto. L’azienda umbra si è aggiudicata infatti la gara indetta da Consip per gli e-bus di piccola taglia finanziata con le risorse del Pnnr.

L’offerta riguarda il modello Eltron, disponibile nelle versioni a 2 o 3 porte. E’ spinto da un motore elettrico da 230 KW ed è alimentato da batterie da 280 kWh che garantiscono un’autonomia di oltre 200 chilometri. E’ un veicolo interamente made in Italy, realizzato negli stabilimenti Rampini di Passignano sul Trasimeno (PG). Di seguito le schede tecniche:

Rampini Eltron, l’ e-bus tutto made in Italy

Dal mese di giugno le Pubbliche Amministrazioni potranno acquistare gli e-bus Rampini Eltron con o senza personalizzazioni specifiche. La personalizzazione riguarda colori, livree, equipaggiamenti aggiuntivi per il posto di guida e per il vano passeggeri, dispositivi di bordo e per la sicurezza dei passeggeri, sistemi di assistenza alla guida e il servizio di manutenzione full service. Grande cura, dice l’azienda, “è stata posta alla progettazione degli interni per assicurare ai passeggeri elevati standard di sicurezza e di comfort“.

«La gara Consip, grazie ai fondi del PNRR, rappresenta un’occasione unica per una vera transizione energetica nel settore del trasporto pubblico. È per noi un orgoglio dare il nostro contributo in questo passaggio offrendo al mercato autobus realizzati esclusivamente sul territorio italiano. Il modello Eltron, che si è aggiudicato la gara Consip, è un concentrato di tecnologia al servizio della sostenibilità ambientale. Oggi raccogliamo i frutti degli investimenti che in questi anni abbiamo affrontato per modernizzare la produzione e per diventare un traino e un’occasione per riattivare il tessuto industriale italiano», ha dichiarato il presidente, l’ingegner Franco Rampini.

Rampini, a zero emissioni dall’Umbria al mondo

Rampini S.p.a progetta, produce e commercializza in tutta Europa e-bus da 6 e 8 metri e un

modello a idrogeno da 8 metri, unico in Europa. Nello stabilimento di Passignano sul Trasimeno

(PG) la Rampini Spa occupa, su un’area di 80mila metri quadri, circa 100 dipendenti per un giro

di affari di oltre 25 milioni di euro all’anno. Nata nel 1945, ha fatto della sostenibilità un valore fondante puntando alla produzione di soluzioni di trasporto totalmente “green”.