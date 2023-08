Ragazza Elettrica e il sul primo e-scooter: BMW CE 04 o CE 02?

Ragazza Elettrica ha deciso: il suo prossimo acquisto sarà uno scooter elettrico BMW. Ma quale? Il nuovo CE 04 o il CE 02 che uscirà a breve? Il primo l’ha testato Marcello Maccaferri che le dà qualche dritta. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Ragazza Elettrica è pronta per le due ruote

“Ho 27 anni, una Renault Twizy da quando ne avevo 16 è una Bmw i3 da qualche anno. Ora vorrei fare un altro passo: sono pronta ad acquistare il mio prossimo mezzo a due ruote elettrico!!

Ma sono un po’ combattuta sulla scelta. Non so se aspettare il BMW CE 02, un po’ più leggero e più da città, oppure acquistare un CE 04 ed utilizzarlo anche per i lunghi viaggi!! Andare in autostrada e ricaricarmi alle colonnine di ricarica FREE TO X come piace a me.

Vorrei porvi questo quesito, anche per il fatto che non ho mai guidato uno scooter così grande. Sì, qualche anno fa provai un classico scooterone termico di un amico ma non mi convinse, tanto rumore e inquinamento… e non è nel mio dna.

Quindi vorrei capire e porre questa domanda magari anche a ragazze che tutt’ora lo guidano: riuscirò ad imparare a guidare il BMW CE 04?

L’ho provato insieme a mio papà (non guidavo io perché la strada era un po’ piena di sassi e avevo paura di far danni…) e lui mi ha detto che è molto maneggevole come scooter e davvero ben fatto (vedi mio test drive di BMW CE 04 su YouTube). „

Il feeling in sella è la vera discriminante

Risposta – Cara Ragazza Elettrica, abbiamo avuto l’opportunità di provare su strada il BMW CE-04 e condividiamo le sensazioni che hai riscontrato nel test insieme a tuo padre. È un maxi-scooter che senza dubbio non lascia indifferenti, sia sul piano puramente stilistico (ma qui, come sempre, è questione di gusti) che sul piano prestazionale.

La versione “full power” da 31 kW di potenza massima (esiste anche il modello depotenziato da 11 kW per patentati A1) si guida bene, ha uno scatto davvero notevole e ha tutta una serie di dotazioni tecnologiche che rendono la guida fluida, sicura e maneggevole.

Ti invitiamo a leggere la nostra PROVA SU STRADA per farti meglio un’idea.

CE 04, di qualità ce n’è tanta ma la stazza conta

Venendo alla domanda specifica, è vero che il BMW CE-04 ha tante qualità ma certo non pesa poco (231 kg) e la sua “stazza” si fa sentire in certi frangenti. Ad esempio nelle manovre nello stretto del traffico cittadino.

Perciò, se non hai mai guidato un maxi-scooter, prima di avventurarti in un eventuale acquisto, ti consigliamo di fare un po’ di pratica, per testare le tue personali sensazioni alla guida su due ruote di questo genere.

Certamente potrai “imparare a guidarlo” ma magari potresti non sentirti a tuo agio in sella.

CE 02, più adatto alle donne? Chi l’ha detto

Discorso analogo per il CE-02, di cui al momento sappiamo solo le specifiche “su carta”. A parte lo stile differente dal fratello CE-04, è una moto sì meno potente (c’è anche la versione ciclomotore guidabile dai 14 anni) e più leggera (max 132 kg) ma non per questo necessariamente più adatta ad un pubblico femminile. Forse a guidatori meno esperti sì, ma il genere c’entra poco.

Anche perchè l’impostazione alla guida sembra differente, quindi anche il feeling sarà certamente diverso per ciascun centauro.

Chiudiamo con un suggerimento: il CE-04 ha un’autonomia dichiarata di 130 km, il CE-02 di 90 km. Non c’è poi una differenza abissale. Sono mezzi che nascono entrambi per l’ambito urbano, non per “fare lunghi viaggi”…

