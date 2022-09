Raffica di aumenti in tutta Europa: Shell, Allego…

Raffica di aumenti in tutt’Europa sulla scia dei rincari di Tesla per i suoi Supercharger. Alzano i prezzi anche due grandi operatori come Shell e Allego.

Raffica di aumenti: Allego in Francia a arriva a 0,98 nelle super-fast

Per Allego si tratta addirittura del secondo rincaro nel giro di poco più di un mese. Il primo ritocco ai listini era entrato in vigore il 1° settembre, ma un nuovo aumento scatterà dal 7 ottobre. In Germania, il prezzo nelle colonnine AC salirà da 0,47 a 0,60 euro al kWh. Per le Dc fino a 50 kW, si passerà invece da 0,70 a 0,75. Oltre i 50 kW, infine, si salirà da 75 a 80 centesimi. In Francia i listini saranno ancora più salati: sempre dal 7 ottobre la ricarica ultrarapida costerà 0,98, mentre la DC fino a a 50 kW salirà a 0,88 centesimi. Al momento Allego non ha una presenza significativa in Italia, ma è noto che l’operatore olandese sta lavorando per espandersi anche nel nostro Paese. Qui tutti i dettagli degli aumenti.

Anche Shell fa la sua parte Le fast a 0,64 euro

Anche Shell Recharge fa la sua parte in questa raffica di aumenti. Per ora sono noti i rincari nel principale mercato europeo, la Germania. Dal 28 settembre le ricariche salgono a 0,64 euro nelle stazioni fast, con un aumento di 5 centesimi. Ma se si utilizza la card di Shell Recharge per ricaricare negli gestori convenzionati (in roaming) il prezzo sale a 0,74. Nelle stazioni più lente, in AC, il prezzo passa invece da 0,46 a 0,49. Con gli aumenti viene introdotta anche una penalità per chi occupa troppo a lungo le colonnine sia AC che DC: “Per stare al passo con gli sviluppi del mercato tedesco, stiamo introducendo una tariffa di blocco per la rete in roaming“, spiega la società. Si tratta di una tariffa al minuto. Dopo 4 ore, vengono addebitati 0,10 euro al minuto, fino a un massimo di 12 euro per ricarica.