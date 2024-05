Radio Ricarica: nuove dritte dai lettori

Radio Ricarica: dai lettori a caccia di app e di colonnine più convenienti rispetto ai grandi player arrivano altre segnalazioni, in positivo e in negativo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Radio Ricarica: Antonio segnala l’app Northe: “Ha gli stessi costi alla colonnina dei vecchi abbonamenti”

“In riferimento ai recenti rincari, segnalo l’ottima app Northe, configurabile in pochi secondi grazie all’integrazione con Google Pay. E conveniente, specie con le colonnine lente di Alperia qui in Alto Adige… Soprattutto senza bisogno di fare calcoli preventivi con pacchetti di un tot di kWh, ma arrivando allo stesso costo del vecchio abbonamento A2A“. Antonio Nigro

Anche Fabio consiglia Northe (a 0,36 euro/kWh), trovata con Tariffev

“Una valida soluzione l’ho trovata grazie all’utilizzo di un’app italiana, Tariffev, che consiglio. In base alla colonnina che si seleziona dalla mappa, è in grado di darti una panoramica dei vari operatori che offrono il servizio. Riportandoli rigorosamente in ordine dal più conveniente al meno conveniente. Grazie a questo metodo sono riuscito per esempio a ricaricare a Bergamo tramite l’operatore Northe a 0,36€ al KWh! Che di questi tempi sembra un miraggio e tutto questo da una colonnina di proprietà di A2A! Direi che i creatori dell’app sono da ringraziare e supportare, se non vogliamo diventare schiavi dei prezzi di cartello che le maggiori compagnie stanno palesemente adottando, Sono proprio queste le iniziative che servono per in qualche modo difenderci e incentivare un pò un sano e competitivo mercato (si spera)“. Fabio

Radio Ricarica: l’esperienza negativa di Alberto con Freshmile

“V orrei raccontarvi la mia esperienza con Freshmile. Leggendo vari articoli, decisi di scaricare l’app e di richiedere il tag. Ieri, avendo la necessità di ricaricare, cerco sull’app una colonnina abilitata del circuito. Ne trovo una da 100 KW presso la Eni Station di corso Vercelli 138 a Novara. Al primo tentativo mi viene segnalato autenticazione fallita. Al secondo tentativo si abilita e collego il cavo all’auto, ma dopo pochi secondi mi viene segnalato ‘ricarica completata‘ senza aver caricato niente. Rimetto a posto il connettore e ritento, ma mi segnala ancora autenticazione fallita e a questo punto decido di lasciare stare. Il problema è che sulla carta di credito mi trovo un addebito da 50 euro che non è stato stornato. Ho scritto a Freshmile, al momento senza risposta. Segnalo il caso per sapere se altri utenti hanno avuto gli stessi problemi “. Alberto Bergamelli, Novara.

Situazione in continua evoluzione, le vostre segnalazioni sono preziose

Risposta. Per quel che riguarda l’esperienza negativa con Freshmile, non abbiamo trovato riscontri dalla società: se vorrà replicare, ospiteremo volentieri le sue argomentazioni. Per quel che riguarda il mercato delle app alternative ai grandi player italiani dell’energia, registriamo una situazioniprezzi in continua evoluzione. Oggi un prezioso collaboratore ci ha segnalato che anche la gettonatissima Octopus Electroverse ha ritoccato i prezzi: ora nelle Free to X si paga 0,67, alle Powy ancora 0,49. Rialzo che peraltro era già stato registrato da diversi lettori nei nostri forum. Vi terremo informati, grazie alla grande rete di chi ci segue sul sito e sui social.