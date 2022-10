Racconta La Vita Elettrica: un video e vinci le ricariche

Racconta la Vita Elettrica (la tua e non solo) in un video e invialo: ai migliori migliaia di euro in ricariche. Partecipare è facile: basta registrarsi a questo link. Per chiarimenti scriveteci su Facebook o alla mail lavitaelettrica@vaielettrico.it

Racconta La Vita Elettrica, tre premi: 1.500, 1.000 e 500€ di ricariche Enel X Way

Finora la vita elettrica, la vostra o come ve la immaginate, ce l’avete raccontata soprattutto a parole. Ora si passare alle immagini: Vaielettrico lancia un grande concorso per premiare i video in cui condividete le immagini che riguardano le vostre auto, moto, scooter, scafi, e-bike…Insomma, tutto quello che è azionato da un motore elettrico alimentato da un pacco-batterie, piccolo o grande che sia. Non pretendiamo che siano filmati di qualità professionale: vogliamo premiare la spontaneità, l’immediatezza e soprattutto la verità contenute in questi video. Anche se girati con un semplice telefonino. E non è necessario possederlo un veicolo elettrico: potete essere semplici testimoni di questa rivoluzione, con un breve filmato che la racconti dal vostro punto di vista. I video appariranno sul nostro canale YouTube, ma a tre di essi andranno altrettanti premi molto appetibili: rispettivamente 1.500, 1.000 e 500 euro di ricariche Enel X Way. Valide anche su tutti i punti di ricarica interoperabili, la stragrande maggioranza in Italia.

I temi da affrontare? La ricarica, l’autonomia…Fate voi. E non solo auto: e-bike, scooter, barche, tutto quello che va EV

Lo scopo di questa iniziativa? Mostrare la vera vita in elettrico, nel bene e nel male, al di là di quel che dicono i grandi media, sempre pronti a schierarsi pro o contro senza entrare nel merito. I temi da affrontare? Li decidete voi, noi ci limitiamo a suggerirne alcuni che derivano dei tanti racconti che i lettori ci hanno inviato in questi anni:

e il rebus delle sigle e delle prese: AC, DC, Modo 2, Modo 3… l a ricarica a casa: come ti sei organizzato, che problemi hai dovuto risolvere

, in città e fuori, con il tuo stile di guida come pianifichi il viaggio e scegli la colonnina attraverso la app. Per un semplice “biberonaggio” e per un pieno-batteria alla partenza per un lungo viaggio

: al lavoro, in palestra, al supermercato, in hotel, in spiaggia o chissà dove, con le esperienze più bizzarre vissute. guidare elettrico è cool? Come vivi il silenzio alla guida e le prestazioni dell’auto? E che cosa dicono gli amici di questa tua scelta?

— Per partecipare basta registrarsi a questo link e inviarci un video entro l’8 Novembre. Per chiarimenti, puoi contattarci alla mail lavitaelettrica@vaielettrico.it o tramite la nostra pagina Facebook —