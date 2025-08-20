Raccomandare ricariche a 80% e non di più è giusto? Sta facendo discutere il volantinaggio organizzato dalla FFAUVE , la Federazione Francese delle Associazioni Utilizzatori di Véicoli Elettrici, di cui abbiamo parlato in un recente articolo. Raccomandare ricariche a 80%: volantinaggio in tutta Francia

In Francia, si sa, le auto elettriche si vendono 5 volte più che in Italia. E, nonostante una rete di colonnine ben più capillare (a fine luglio oltre 174 mila punti di ricarica), nei grandi esodi estivi capita spesso di trovare le stazioni tutte occupate. Ecco perché la FFAUVE con i suoi tanti associati ha deciso di lanciare un volantinaggio proprio davanti alle ricariche per chiedere agli automobilisti di non ricaricare oltre l’80%. Visto che è proprio tra l’80 e il 100% di riempimento della batteria che i tempi si dilatano oltre modo, impedendo ad altri automobilisti di rifornire a loro volta. I volantini battevano tutti sullo stesso tasto: “Libera la colonnina all’80%. È cool per gli altri“. O “Ormai ci sono talmente tante colonnine sul mio percorso: l’80% è più che sufficiente“. O “Hai veramente bisogno di più dell’80%?”.

Ma c’è chi dice: “Chi ha voglia di fare il pieno ne ha ben diritto…”

L’iniziativa ha avuto un certo successo, ma naturalmente non sono mancate le voci critiche. C’è per esempio chi ha sollevato eccezioni su Linkedin, in risposta a un post con cui Stephane Semeria, presidente onorario di FFAUVE, esortava ad aderire all’iniziativa. ” Ci sono sempre delle situazioni eccezionali, ovviamente. Ricordo in particolare un guidatore alle prime armi che noleggiò una Mini con la sua piccola batteria per un lungo viaggio in autostrada… Ahi,, non proprio l’auto adattata. Puntava sempre al ‘pieno‘, il che è perfettamente comprensibile”. E un altro: “Il messaggio è corretto, ma se la gente ha voglia di caricare oltre l’80% ne ha ben diritto, dico io“. Domanda finale: Avremo mai bisogno in Italia di iniziative del genere?