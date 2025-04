Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

R5 Turbo mostruosa anche in ricarica: accetta potenze fino a 350 kW e in 15 minuti riporta la batteria dal 15% all’80%. Ma c’è ben altro che impressiona…

R5 Turbo: 540 Cv di potenza, da 0 a 100 km/h in 3,5″

Va fatta una domanda come premessa: ha senso nell’elettrico ricalcare la moda delle versioni estreme in voga da decenni con i motori termici? Ed esiste un pubblico per questi bolidi nati trasformando dei modelli di serie? Lasciamo a voi la sentenza, completando la descrizione di questa nuova R5 Turbo 3E. La batteria è da da 70 kWh (contro i 52 della R5 ‘normale’), posizionata sotto il pianale. Permette un’autonomia WLTP prevista superiore a 400 km. Quanto alla ricarica, si possono utlizzare le hyper grazie all’infrastruttura da 800 volt e arrivare a potenze fino a 350 kW in corrente continua. 15 minuti sono sufficienti per passare dal 15% all’80% della carica. La doppia motorizzazione elettrica offre una potenza di 540 CV (400 kW) e permette di passare da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi. Con una velocità massima di 270 km/h (ovviamente su pista).

Coppia totale 4.80 Nm, peso 1.450 kg

I due motori nelle ruote posteriori sviluppano una spaventosa coppia totale di 4.800 Nm, subito disponibilli per accelerazioni istantaneee. La Renault assicura che gli pneumatici montati su cerchi da 20” assicurano la massima aderenza. Aggiungendo: “Ancora più radicale, il pulsante ‘overtake’ sul volante attiva un boost di potenza durante i sorpassi. Posizionando i due motori in ciascuna delle ruote posteriori, tutta la loro potenza viene distribuita senza alcun dispendio. Per una reattività ottimale e una migliore efficienza energetica. Questa tecnica riduce il numero di componenti ed il peso, migliorando in questo modo l’agilità, le prestazioni e l’autonomia. La possibilità di controllare la distribuzione della coppia su ogni ruota permette una gestione ottimale della trazione, dell’aderenza e dell’agilità”. Il peso a vuoto è di 1.450 kg: può sembrare molto, ma con una batteria da 70 kWh. Quanto all produzione, ne verranno realizzati non più di 1.980 esemplari.