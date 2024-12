R5 Turbo, Enel X, T&E, Electra: flash

R5 Turbo, una “bestia” da 500 Cv – Vandali a Roma: tagliati i cavi delle Enel X – T&E: quanto vale il riciclo batterie – Electra apre in Sicilia / Settimana in 4 flash

R5 Turbo, una “bestia” da 500 Cv e 0-100 in 3″

Il n.1 di Renault, Luca De Meo, nel VIDEO che accompagna il reveal della R5 Turbo 3E, dice: “In Italia parleremmo di Turbone“. 44 anni dopo la prima R 5 Turbo, Renault fa rinascere questa icona, estrema e sportiva. L’annuncio sarà seguito, nel 2025, da iniziative per approfondire la conoscenza di questa “bestia“, come la definisce lo stesso De Meo. Proprio come l’antenata, Renault 5 Turbo 3E si avvarrà di un’architettura a trazione posteriore. I motori elettrici alloggiati nelle ruote dietro e responsabili del loro azionamento istantaneo offriranno una potenza complessiva di oltre 500 cv. “Al volante saranno garantite sensazioni estreme ed accelerazioni folgoranti, con la capacità di passare da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi“, assicura Renault. “Tempo degno di una supercar, se non addirittura di una hypercar“. Rivelando che per lo sviluppo di quest’icona estrema della marca si stanno mobilitando tutte le migliori competenze del Gruppo.

Ora c’è chi taglia i cavi delle colonnine appena installate: guardate le Enel X a Roma Est…

Riportiamo spesso il caso di colonnine non funzionanti o mai attivate. Ma purtroppo le reti di ricarica sono oggetto anche di frequenti episodi di vandalismo. Un lettore, Giuseppe Giorgioli, nei giorni scorsi ce ne ha segnalato uno accaduto a Roma Est: “Una colonnina da mesi piantata e da pochi giorni finalmente accesa questa sera è incredibilmente senza cavi, presenti dalla installazione fino a pochissimi giorni fa. Un’altra a poche centinaia di metri riporta i cavi tagliati in cerca di rame o altro materiale pregiato. La mobilità ecogreen del crimine che risparmia CO2 ad ogni viaggio!!”. Purtroppo l’Italia è anche questo e ogni giorno ne abbiamo nuove testimonianze.

Riciclo batterie: l’Europa può ridurre del 25% la dipendenza dalle importazioni

Il riciclo delle batterie potrebbe consentire all’Europa di ridurre fino a un quarto la sua dipendenza dalle importazioni di minerali per batterie entro la fine del decennio. Lo rivela un nuovo studio di Transport & Environment (T&E). I materiali provenienti dalle batterie a fine vita e dagli scarti delle gigafactory potrebbero essere sufficienti, nel 2030, per la produzione europea di un massimo di 2,4 milioni di veicoli elettrici. Ma c’è il rischio che l’UE e il Regno Unito non sfruttino appieno questo potenziale: dovranno mettere in sicurezza progetti industriali di riciclo che rischiano oggi di essere cancellati. Il riciclo delle celle esauste e degli scarti di produzione potrebbe fornire il 14% del litio, il 16% del nichel, il 17% del manganese e il 25% del cobalto di cui l’Europa avrà bisogno per la produzione di EV nel 2030. Oltre tale data, queste percentuali potrebbero aumentare sensibilmente. E l’Europa avrebbe il potenziale per divenire nel 2040 quasi autosufficiente per quanto riguarda il cobalto.

Electra apre la prima ricarica in Sicilia (in Italia è a quota 13)

Electra sbarca al Sud Italia inaugurando la sua prima stazione di ricarica ultraveloce a Belpasso (Catania) presso il centro commerciale Etnapolis. L’installazione è in collaborazione con la società immobiliare Nhood Services Italy, che ne è anche il gestore. Si tratta di un Supercharger con 2 colonnine da 300kW, per un totale di 4 punti di ricarica. Nata nel 2021, oggi Electra conta oltre 350 hub in 8 Paesi – tra cui Francia, Germania, Belgio, Spagna e Italia – e ha l’obiettivo di arrivare a 2.200 entro il 2030. In Italia, è presente con 13 stazioni e, in particolare, ha recentemente attivato una rete strategica lungo la tratta A4 fra Torino e Trieste. Secondo gli ultimi dati raccolti da Motus-E, in Italia la maggior parte dei punti per la ricarica elettrica si trova al Nord, dove è concentrato il 58% delle infrastrutture. Il Sud e le isole, invece, contano meno di un quarto delle infrastrutture disponibili, mentre meno del 5% si trova in Sicilia.