R5 prima versione: prezzo 32.900

R5 prima versione, con batteria 52 kWh: Renault ha annunciato il prezzo per l’Italia, da 32.900 euro. La versione da 25 mila euro arriverà solo nel 2025.

R5 da 410 km, con batteria 52 kWh e 150 Cv

Si aprono il 31 maggio gli ordini in Italia per la nuova R5. Si comincia con la versione con batteria più capace, che viene proposta in due allestimenti: Techno e Iconic Cinq. Samo sui livelli della Zoe. Chi si aspettava un bel taglio, a parità di batterie a con una manciata di km in più (410 per la R5 rispetto a 395) rimarrà deluso. È vero che stiamo parlando di un’auto molto più moderna e accessoriata, ma l’attesa era che la Renault fosse in grado di proporre anche questa versione a circa 30 mila euro. Il motore è più potente, 150 Cv, e c’è la ricarica bidirezionale V2G e V2L, con la quale cedere l’energia stivata nell’auto. E nelle colonnine in corrente continua si arriva a 100 kW di potenza, contro i 50 della Zoe. Ma c’è un rovescio della medaglia nella ricarica in AC: la R5 arriva fino a 11 kW in trifase, la Zoe a 22, dimezzando i tempi nelle colonnine più diffuse in città. Ovviamente da questi prezzi andranno detratti gli incentivi, quando la R5 sarà disponibile in Italia. Per la Francia il sito Automobile Propre fa sapere che le consegne inizieranno solo a dicembre.

Solo l’anno prossimo la primo-prezzo da 25 mila euro

Dovrà attendere, dunque, chi sta aspettando la versione più economica della R5, quella da 25 mila euro meno incentivi, che non arriverà prima del 2025. Con batteria da 40 kWh e autonomia fino a 300 km, equipaggiata con motori da 95 o 120 CV. Una cittadina pura che dovrà gareggiare con un’altra citycar francese, la Citroen C3, che invece sta già arrivando in concessionaria con prezzi molto competitivi, a partire da 23.900 euro. Con motore da 83kW/113cv e batteria LFP da 44kWh, che garantisce un’autonomia di circa 320km. Anch’essa con la ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW e da 11kW in alternata. La Zoe, intento, ha iniziato la fase di run-out, la progressiva uscita dal mercato, con offerte piuttosto allettanti. Anticipando gli incentivi statali in arrivo per chi rottama una vecchia auto fino a Euro 2, con 36 rate da 170 euro e rata finale di 11.055. Con l’alternativa, dopo i 3 anni, di restituire l’auto senza maxi rata.