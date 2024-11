R5 base, Tesla, Comau, Musk: settimana flash

R5 base, l’autonomia reale – Spagna: da distributore Shell a Supercharger – Comau nel progetto UE di riciclo-batterie – Musk vs. Jaguar/ Settimana flash.

R 5 base: l’autonomia vera nelle varie condizioni di velocità e temperatura

La Renault ha aperto gli ordini per la versione Urban Range della R5, con motore di 90 kW (120 cv) e 312 km di autonomia omologata. Quindi destinata chiaramente a un uso cittadino. Con ricarica fino a 80 kW in Dc e a 11 in AC. Il prezzo (qui il listino con tute le versioni) è di 29.900 euro. Correttamente la Casa pubblica sul sito un simulatore per capire qual è l’autonomia reale dell’auto nelle varie situazioni, per non andare incontro a brutte sorprese. Si sa che il freddo e l’alta velocità (la Urban Range arriva al massimo ai 140) riducono la percorrenza in maniera significativa. E infatti con temperatura esterna di 5° l’autonomia si riduce a 190 km. Mentre in condizioni ideali, a velocità da città e con 20° si risale a 295 km/h. È una trasparenza da lodare, che tutti i costruttori dovrebbero garantire.

Un ditributore Shell trasformato in Supercharger Tesla in Spagna

È un’operazione anche dal valore simbolico convertire una stazione di servizio carburanti in un hub di ricarica e non è la prima volta che accade. È successo anche a Napoli, nella primavera di due anni fa, ad opera di un operatore locale, Unicoenergia. Ma questa nuova operazione fa notizia perché la protagonosta è Tesla, ovvero il primo costruttore di auto elettriche al mondo. Ed è accaduta in Spagna, dove un distributore della Shell è diventato un Supercharger con ricariche ad alta potenza del marchio di Elon Musk. È un segno dei tempi? Quel che è verto è che in tutto il mondo, Italia compresa, anno dopo anno dimimuisce il numero dei distributori di benzina, mentre cresce quello della ricariche elettriche.

Comau nel progetto UE per riciclare le batterie C’è un po’ di Italia nel progetto di ricarca Reinforce, finanziato dalla UE, che studia come arrivare a una gestione veramente efficace del fine-vita delle batterie. Il Comau, nato nell’ambito del gruppo Fiat ma ora di proprietà di un fondo d’investimento americano, ha due ruoli nel progetto. 1) il primo è guidare uno degli otto gruppi di lavoro. 2) il secondo è sviluppare una soluzione di smantellamento versatile e sicura per la movimentazione delle batterie basata su robotica, apprendimento automatico e Industria 4.0. “La nostra avanzata soluzione di smontaggio robotizzato non solo migliorerà l’efficienza e la sicurezza del processo di smontaggio. Ma sosterrà anche l’economia circolare, massimizzando il recupero e il riutilizzo dei materiali delle batterie a fine vita“, spiega Andrew Lloyd, Chief of Engineering di Comau. Un ampio uso di materie prime riciclate è uno degli obiettivi prioritari di Bruxelles, per contenere la dipendenza da Paesi terzi negli approvvigionamenti per i produttori di batterie. R5 base e…/ Botta e risposta tra Elon Musk e la Jaguar