Per fare numeri sul retrofit è necessario passare dall’artigianato all’industria e mettere insieme competenze. Questo il senso della nuova partnership che vede insieme Mobility r-Evolution e Green Vehicles. E in prospettiva Mitek

Green Vehicles e r-Evolution insieme nel retrofit

L’accordo ci viene spiegato da Gaetano La Legname, amministratore delegato di Mobility r-Evolution : “Abbiamo iniziato la collaborazione con Green Vehicles. Un’azienda importante, hanno sviluppato per esempio il kit per il retrofit ibrido degli autobus e gli autocarri fino a 5 tonnellate. La partnership nasce per trovare sinergie, a iniziare dalla rete di officine“.

Un aspetto fondamentale e un elemento ribadito nell’ultimo decreto retrofit: “Si è specificata meglio quella parte dove oltre l’obbligo della costituzione della rete si prevede anche l’obbligo della formazione degli operatori delle officine“. La necessità che l’installatore, questo il termine usato nella legge, sia formato. “Si deve creare la rete con gli installatori in possesso di tutte le certificazioni, quelle che chiediamo a tutti coloro che ci inoltrano la domanda di adesione“.

Obiettivo: omologare i kit di conversione, dalle moto alle auto, dall’Ape fino alle barche

Una sinergia tra le due aziende che punta al potenziamento del sistema basato sui kit: “Noi puntiamo all’omologazione di una gamma di kit che vanno dalle moto ad altri veicoli“.

Per le due ruote si parte con l’omologazione della moto storica del conduttore televisivo Patrizio Roversi: “Dobbiamo iniziare gli ultimi lavori e siamo pronti per l’omologazione“. Ma c’è anche un altro lavoro interessante in cantiere: “Abbiamo iniziato le procedure di omologazione del kit di un’Ape ma diversa da quelle attuali che sono senza cambio. Il nostro veicolo tiene il cambio“.

LEGGI ANCHE: Patrizio Roversi: “In sella alla Guzzi convertita, ma gli odiatori…”

Si inizia a muovere qualcosa: “Stiamo lavorando a ritmi serrati. Oggi l’importante non è vendere ma andare spediti con le omologazioni e parallelamente fare la formazione agli installatori anche perché non mancano le competenze e ogni auto ha le sue peculiarità ed esigenze. Un altro capitolo interessante, anche grazie alla sinergia con Green Vehicles, riguarda il kit per i camper e per i veicoli fino a 5 tonnellate“. Non solo auto.

Il retrofit arriva al mare in collaborazione con Mitek

Dalle moto alle auto ma il retrofit approda anche al mare. E si sta lavorando alla collaborazione con la Mitek di Ravenna. “Hanno dei motori eccezionali – sottolinea Gaetano Lalegname – un fornitore che garantisce la disponibilità del materiale“. Un’altra filiera promettente visto l’interesse crescente per la conversione delle barche che possono anche usufruire, con la speranza che vengono approvati i decreti attuativi, di un bonus statale.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —