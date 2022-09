Quiz: di che EV (in arrivo) si tratta?

Quiz: di che (futura) auto elettrica si tratta? Un amico lettore, Loris Montagner, l’ha avvistata e fotografata, mandandoci l’immagine via Twitter. Secondo voi…?

Quiz: secondo Loris una Volkswagen o una Mercedes

Questa volta abbiamo pensato di giocare un po’, prendendo spunto dal messaggio che Loris ci ha inviato: “Ciao, sono in viaggio e ho avvistato un prototipo di Suv elettrico, forse una Volkswagen o una Mercedes. L’ho vista in costiera Sorrentina e ritrovata a Magliano Sabina a caricare. Forse vi interessa e la sapete identificare“. Non siamo espertissimi di prototipi, ma un’idea ce la siamo fatta, anche se l’auto è parzialmente camuffata. E stiamo facendo qualche verifica. Nel frattempo, mentre aspettiamo conferme alle nostre ipotesi, lasciamo a voi di azzardare un nome e cognome all’avvistamento del nostro lettore. Con una chiosa che è poi una punta d’orgoglio: grazie ai tanti amici che ci seguono, abbiamo occhi e orecchie dappertutto. E non si muove quasi foglia (elettrica) che qualcuno non veda e segnali. Grazie a tutti.

