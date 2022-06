Questo tipo di ricariche può nuocere alla mia ID.3?

Questo tipo di ricariche è corretto per la mia Volkswagen ID.3? Ce lo chiede Alessandro, pendolare settimanale tra Pescara e Roma. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Questo tipo di ricariche settimanali è corretto per le batterie della Volkswagen?

“Seguo con interesse il mondo della auto elettriche. Ne ho acquistata una per mia moglie in sostituzione di una Mercedes C220 approfittando degli incentivi 2021, ma alla fine la sto usando io. Vorrei chiedervi se il mio utilizzo può nuocere alla durata delle batterie. Premetto che per l’utilizzo casalingo che avevo pensato ho preso il modello PURE (Volkswagen ID.3 da 45 kWh). Io risiedo a Pescara, ma lavoro a Roma, con pendolarismo settimanale. Il tragitto di 220 km in condizioni normali richiede circa l‘80% (o più con condizionatore) della carica, ad andatura normale (metto il cruise ai 110).

Viaggio tra Pescara e Roma, consumando l’80%

In genere carico la domenica notte con wallbox a casa al 100% e il lunedì vado a Roma, arrivando con un residuo di circa il 20%. Appena arrivo metto in ricarica fino all’80% (circa 27kWh in colonnina Enel X da 22 kW), poi il venerdì prima di ripartire ricarico nuovamente il 100% e appena arrivo riporto all’80% . Solo in caso di emergenze uso le Fast e qualche volta, soprattutto all’inizio, facevo un rabbocco nelle colonnine gratuite in A24, nelle stazioni Sarni. Poi ho smesso, superando l’ansia da indovinometro. La strada è di montagna per cui alla fine ho tratti lunghi in discesa che compensano il consumo iniziale. Questo utilizzo può danneggiare la durata delle batterie? È troppo estremo?“. Alessandro Romano

Questo tipo di ricariche è un utilizzo da manuale

Risponde Paolo Mariano – No, questo utilizzo non è troppo estremo. Al contrario, direi che è un’utilizzo da manuale. Facciamo una premessa: i costruttori si prendono tutte le garanzie del caso al fine di scongiurare qualsiasi problema con le batterie. Bloccano a livello software l’utilizzo di una parte della batteria proprio al fine di evitare una prematura usura. E l’impatto di un utilizzo non propriamente corretto sulla vita della batteria non è così macroscopico come saremmo portati a credere. Tuttavia, non è sbagliato utilizzare, quando possibile e senza diventare maniacali, una serie di accortezze. Non è un problema scaricare a fondo la batteria (anche ben oltre il 20%) se poi la ricarichiamo. E non è un problema ricaricare al 100% se poi si parte subito. Tenga inoltre conto del fatto che la sua ID.3 Pure (45 kWh netti) si caratterizza per un delta elevato tra il netto utilizzabile e il lordo. Di conseguenza è probabilmente l’ID.3 meglio protetta in assoluto rispetto all’usura del pacco batteria nel tempo. Faccia buon viaggio!

