Queste benedette colonnine fatele funzionare. È l'appello di un utente emiliano, Sandro, alle prese con ricariche fuori servizio.

Queste benedette colonnine…/ Dovevo partire, ma ecco la scritta “Fuori servizio”

“Leggo sul vostro sito di centinaia di installazioni di nuove colonnine in arrivo, in tutta Italia. Ottima notizia, ma vorrei ricordare ai gestori che bisogna prima di tutto far funzionare quelle che ci sono. Di solito con la Zoe di mio padre ricarico a casa, a 3 kW la notte, ma capita di avere fretta e di dover andare alla colonnina con la mia card di EnelX. Ma anche ieri sera la ricarica Hera di via Trento Trieste, qui a Modena, sulla app risultava libera e attiva. Una volta giunto sul posto, però, sul display compariva la scritta: “Fuori servizio – In manutenzione 020000“. Confesso di non essere abbastanza competente da sapere che cos’è il guasto 020000. In passato mi è capitato a Riccione di trovare comodissime colonnine Enel, a un passo dal mare, disattivate senza neanche uno straccio di scritta che spiegasse il motivo. Mi chiedo e vi chiedo: qual è il problema? Da anni uso anche i distributori self della benzina, col bancomat, e non ne ho mai trovata una fuori uso. Qui serve anche l’app o la card, ok, ma fatele funzionare…“. Sandro da Modena

I tre motivi per cui (in genere) le ricariche non funzionano

Risposta. I motivi di mancato funzionamento in genere sono tre. Ovvero un aggiornamento del software (il più frequente), un guasto nel sistema o un atto vandalico (più frequente di quanto si creda). Nel caso segnalato da Sandro propendiamo per la prima ipotesi, ma solo Hera può confermare o meno questa nostra idea. Le indagini ufficiose che girano tra addetti ai lavori dicono che l’affidabilità delle colonnine è molto migliorata nell’ultimo periodo (dal 2021 in poi), dopo un inizio complicato. Questo grazie anche alla creazione di una rete di assistenza più efficace, dopo le difficoltà della fase di start-up. I problemi in genere riguardano le colonnine in AC, più vecchie e spesso in luoghi isolati. Noi continuiamo a monitorare il problema: gli annunci roboanti su migliaia di installazioni in arrivo, in effetti, lasciano il tempo che trovano se quelle esistenti funzionano male. Se può consolare, comunque, i problemi non sono solo italiani. Da poco abbiamo dato notizia di uno studio dell’Università di Berkeley secondo il quale il 27% di tutte le ricariche nell’area di San Francisco è risultato fuori uso.

P.S. Quanto al problema di Riccione, la gara indetta dal Comune è stata vinta da Be Charge e l’Enel è stata costretta a spegnere le sue ricariche.

