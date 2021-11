Questa foto conta più dei fiumi di parole della COP 26

Questa foto conta più di tante parole della COP 26. Simon Kofe, Ministro degli Esteri di Tuvalu, si è collegato così con la Conferenza sul clima di Glasgow.

Questa foto viene Tuvalu: l’acqua ci sta arrivando…

Tuvalu è un minuscolo arcipelago tra l’Australia e le Hawaii, nel cuore dell’Oceano Pacifico. Qui l’innalzamento del livello dei mari non è un tema futuribile tra scienziati, è una realtà alla quale già oggi ci prepara a fare i conti con terrore. E quando si è trattato di registrare un videomessaggio da trasmettere in un side event del gran consulto ONU in corso in Scozia, Kofe ha pensato di rendere visibile il problema. Impeccabile, come ci si aspetta da un ministro di rango, completo blu, camicia bianca, cravatta, sorriso d’ordinanza e… acqua dell’Oceano fin sopra le ginocchia. L’ha fatto, chiaramente, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’innalzamento del livello del mare. E la foto, scattata dal giornalista di ‘Fiji Times’ Anish Chand, ha fatto subito il giro del mondo. Un cazzotto nello stomaco ai tanti che continuano a voltare la testa da un altra parte.

Voci drammatiche nel bla-bla-bla di Glasgow

Lo stato insulare di Tuvalu, sconosciuto ai più, conta su 11 mila abitanti nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico. E rischia drammaticamente di vedere scomparire alcune delle sue isole proprio a causa del riscaldamento globale. Forse la COP 26 si risolverà in un fallimento, come sostiene Greta Thunberg, un immenso bla-bla-bla che non poterà a nessun risultato concreto. Forse le resistenze di Russia, India e Cina faranno sì che anche gli sforzi promessi per ridurre le emissioni di Co2 promessi dall’Occidente non basteranno. Ma un merito va ascritto alla Conferenza mondiale sul clima: avere dato voce ai tanti Tuvalu che condividono con noi questo pianeta. E che finora avevano avuto ben poche occasioni per chiedere che si faccia qualcosa, prima di scomparire come tanti Atlantide del nuovo Millennio.

