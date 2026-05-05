











Quelli che si lamentano ancora dei costi di ricarica…C’è il caro-carburanti, ma c’è anche chi trova insostenibile il prezzo alla colonnina. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quelli che si lamentano di spendere il doppio che coi carburanti

“D a sempre leggo (e so) che l’auto elettrica è per molti, ma non per tutti. E che se non si può ricaricare a casa, il vantaggio economico in genere sparisce. Oggi leggo nel Gruppo della Kia EV3 un commento: “Nel mese di marzo ho percorso 5.189 km e ho ricaricato quasi esclusivamente nelle colonnine fast. Ho una Rfid UTA aziendale che (mi é sembrato di capire) paga il prezzo alla colonnina senza sconti/promozioni. Ho speso 941,60 €. Al momento, se non si ricarica a casa o non ci si impazzisce con varie promo e sconti, i costi non sono sostenibili. Con qualsiasi auto termica avrei speso la metà!” . Caricare esclusivamente su colonnine pubbliche, per di più Fast, è un bagno di sangue, però sono cose che si sanno. Per cui la domanda nasce spontanea: su queste basi perchè ha acquistato un’elettrica? Domanda che non farò, ovviamente, perchè implicitamente è come dargli del pirla…Buona giornata”. Paoblog (Paolo)

Cerchiamo di far bene i conti…

Risposta. Se abbiamo fatto bene i conti, 941 euro per 5.189 km fanno una percorrenza di 5,514 km con un euro. Significa che il signore della Kia EV3, auto omologata per un consumo di 14,9 kWh per 100 km (6,711 km/kWh), ha spinto parecchio sull’acceleratore. E per di più, come direbbe Francesco Guccini, ha ricaricato alla boia di un Giuda, senza guardare a sconti e tariffe. Non il modo migliore di utlizzare l’auto elettrica che, come dimostrano anche i confronti pubblicati da Quattroruote, diventa ogni giorno più conveniente. E inoltre: siamo sicuri che con benzina o diesel avrebbe speso la metà? Modelli delle dimensioni della EV3 in genere sono omologati per 6 litri ogni 100 km, ma sappiamo che si tratta di valori un po’ ottimistici. Prendiamo per il tipo di utilizzo del signore citato una percorrenza reale di 14 km/litro. Siamo a 705 euro con la benzina e 760 col gasolio. Ma, ripetiamo, non è quello indicato il modo di utilizzare l’auto elettrica. Basta un minimo di accortezza per limare parecchio quei 941 euro spesi e rendere la cifra competitiva con i carburanti. Se abbiamo fatto bene i conti,euro perfanno una percorrenza dicon un euro. Significa che il signore della Kia EV3, auto omologata per un consumo diper 100 km (), ha spinto parecchio sull’acceleratore. E per di più, come direbbe Francesco Guccini, ha ricaricato alla boia di un Giuda, senza guardare aNon il modo migliore di utlizzare l’auto elettrica che,pubblicati da Quattroruote, diventa ogni giorno più conveniente. E inoltre: siamo sicuri che con benzina o diesel avrebbe speso la metà? Modelli delle dimensioni della EV3 in genere sono omologati per, ma sappiamo che si tratta di valori un po’ ottimistici. Prendiamo per il tipo di utilizzo del signore citato una percorrenza reale di 1. Siamo aeuro con la benzina ecol gasolio. Ma, ripetiamo, non è quello indicato il modo di utilizzare l’auto elettrica. Basta un minimo di accortezza per limare parecchio quei 941 euro spesi e rendere la cifra