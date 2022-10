Quelli che indietro non tornerebbero mai. Come Roberto, che qui spiega perché con la sua Mini EV risparmia rispetto al diesel, a dispetto degli aumenti dell’energia. Paolo Mariano ci ha spiegato invece che cosa spinge alcuni automobilisti a tornare alle auto termiche , anche con IL VIDEO in basso.

Quelli che indietro non tornerebbero… / Roberto e la sua Mini: “Rispetto al diesel risparmio ancora”

“Parto dalle conclusioni: non tornerei più indietro. Un mese fa, non avendo ancora a disposizione l’impianto di ricarica domestica, vi avevo chiesto consigli per gestire questo periodo di transizione. In attesa di diventare autonomo nella ricarica. Ebbene è stato un successo. In sostanza ho sottoscritto un abbonamento con EnelXWay da 145 kW con decorrenza fine mese e uno con Be Charge da 100 kw con decorrenza metà mese. In totale 245 kW a 85 euro. Percorsi 2.000 km. Con i calcoli non mi cimento ma la vettura mi segnala una media di 12,6 kWh ogni 100 km. Guido con i guanti della festa in Economy plus (la stagione mi aiuta), in autostrada con velocità regolata max a 100 km/h e rispettando i limiti in urbano e extraurbano.. Con una carica riesco a percorrere tra i 210/215 km...nonostante si dica che con questa auto più di 160 non se ne facciano. Chiaro che in inverno cambierà la musica. Per ora il calcolo è semplice…spendo 85 euro al mese...prima 2.000 km con la mia Countryman comportavano 3 pieni e pure qualcosa in più di diesel, con serbatoio da 53 litri. Io il calcolo l’ho fatto e mi ritengo soddisfatto: indietro non si torna“. Roberto Miselli

L’autodifesa con gli abbonamenti mensili

Risposta. È innegabile che gli aumenti alla colonnina ci sono stati. Ma è anche vero che ci sono i modi per combatterli. E uno di questi, il più ovvio, è dato proprio dagli abbonamenti mensili, che sia Enel X Way che Be Charge, ovvero le reti più capillari, hanno mantenuto ai livelli pre-crisi. L’offerta Large di Enel X Way, per esempio, propone un pacchetto o di 145 kWh a 45 euro al mese: fanno 31 centesimi al kWh, tariffa con la quale l’elettrico resta di gran lunga più conveniente sia del diesel che del benzina. Tanto per dare un’idea: un’elettrica media con 145 kWh fa un migliaio di km. Teniamo conto, poi, che il prezzo del gas, da cui dipende anche quello dell’energia elettrica, è in continua discesa e presto dovremmo tornare a livelli più umani, anche se superiori a quanto spendevamo per l’elettricità a inizio 2021. Insomma, ci sono molti motivi per resistere e non tornare indietro…

