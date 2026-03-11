Quegli strani scherzetti delle app che allungano i viaggi







Come mai alcune spp suggeriscono colonnine urbane, inducendo gli automobilisti elettrici ad uscire dall’autostrada anche in presenza di comode stazioni di ricarica nelle aree di servizio? Ce lo chiede un lettore dopo il suo primo viaggio a lunga distanza. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

E’ solo uno stupido errore?

“Vi leggo spesso avendo acquistato una Opel Corsa elettrica del 2021 usata, a giugno 2025. Le condizioni per cui uso l’auto sono le migliori avendo un box privato dove ricaricare e percorrendo prevalentemente 50 km al giorno a Roma e dintorni. Ho voluto provarla anche sulla lunga distanza (in percorso autostradale) per arrivare nei dintorni di Piacenza, affidandomi all’app Electroverse (gratuita), ma inaspettatamente all’altezza di Firenze mi indica di uscire dall’autostrada e dirigermi nel centro storico di Firenze per ricaricare!

Trovo che sia assurdo, visto che ci sono stazioni di ricarica in autostrada e che mi ha fatto passare davanti ad un’altra colonnina più vicina e praticabile! La risposta dell’assistenza è stata senza senso, consigliandomi di settare in modi alternativi la programmazione del percorso nell’app. Ho voluto provare anche l’app della Opel (a pagamento); ma se funziona, quelle poche volte che funziona, fa lo stesso tipo di errore. Perché un un’app che dovrebbe aiutare il viaggio in elettrico non lo fa? Esistono app che non fanno questo stupido errore?„ Valentino Furlanetto

La differenza fra app di ricarica e app di navigazione

Risposta- Le app che ha utilizzato, Valentino, non sono vere e proprie app di navigazione. Sono app di ricarica che indirizzano verso le colonnine interoperabili con l’applicazione stessa. Perciò segnalano solo quelle in roaming e non tutte quelle effettivamente disponibili.

I sistemi di navigazione integrati in queste app, inoltre, valutano autonomia a necessità di ricarica in modo abbastanza grossolano, senza tener conto dei consumi effettivi. Che dipendono dal carico, dalle condizioni meteo, dall’altimetria del percorso ecc.

Esistono però vere e proprie app di navigazione in grado di tener conto di tutti questi fattori ottimizzando le soste per raggiungere la meta nel minor tempo possibile.

Per esempio la francese ABRP (A Better Route Planner) è disponibile in versione gratuita, o in versione Premium a pagamento con l’aggiunta di un dispositivo OBD che preleva direttamente i dati di consumo dalla diagnostica di bordo della vettura.

L’italiana Power Cruise Control (PCC), anch’essa a pagamento e con OBD, che addirittura le consente di fissare obiettivi e strategie ottimali di tempo-consumo, monitorati in tempo reale durante la marcia da una grafica che le indica se sta rispettando la tabella programmata o se deve correggere lo stile di guida. Una versione gratuita di PCC senza dispositivo OBD è integrata nell’app di ricarica di Enel X Way.

Anche l’app TariffEV, nata come comparatore dei prezzi di ricarica e localizzazione delle colonnine più più convenienti, ha recentemente integrato un navigatore (Route Planner) nella versione Premium a pagamento.

Se non le interessa la pianificazione del percorso ma desidera avere un panorama più completo possibile delle colonnine disponibili lungo il percorso può utilizzare invece app di aggregatori come Nextcharge, ChargePoint, ChargeMap, PlugShare.